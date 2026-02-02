Noticias

¿Cómo Realizaron el Primer Trasplante Parcial de Cara en el Mundo? Estos Fueron los Requisitos

Descubre todos los detalles de este primer trasplante parcial de cara del mundo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El Hospital Universitario Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, ha marcado un precedente en la medicina de alta complejidad al realizar con éxito el primer trasplante parcial de cara diseñado para devolver funciones vitales a una paciente.

Esta intervención se convirtió en la única alternativa para la receptora, quien había sufrido una infección grave que derivó en la pérdida progresiva de células, lo cual gravemente su estructura facial y funciones básicas.

Requisitos de compatibilidad

Para que el procedimiento fuera viable, el equipo médico debió cumplir con requisitos de compatibilidad entre el donante y la receptora.

Según los especialistas, ambos debían compartir el mismo sexo y grupo sanguíneo, además de presentar medidas antropométricas de la cabeza similares. Estos factores son determinantes para asegurar la funcionalidad del injerto y reducir sustancialmente el riesgo de rechazo inmunológico.

Innovación tecnológica con modelos 3D

Uno de los pilares del éxito de esta cirugía fue el uso de tecnología de planificación en 3D. Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital, destacó que contar con una donante que recibió la eutanasia facilitó la planificación tridimensional de ambas partes antes de entrar a quirófano.

Esta herramienta permitió una coordinación milimétrica entre los especialistas y una preparación exhaustiva de la anatomía a intervenir.

Este avance no es fortuito, sino que forma parte de la apuesta del Hospital Vall d’Hebron por la investigación aplicada a la práctica clínica.


