Noticias Elefante aplasta y mata a turista: Es la tercera víctima mortal de Oyewan, en parque de Tailandia El elefante Oyewan ha matado a tres turistas en el Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia

Video ¿Una prótesis para elefantes?

Este lunes 2 de febrero del 2026, el elefante Oyewan aplastó y mató a otro turista tailandés en el parque nacional de Khao Yai ; de acuerdo con los responsables del lugar, se trata de la tercera víctima mortal a causa del mismo animal.

Aquí en N+ Univision te contamos cómo sucedió el accidente y qué ocurrirá con el elefante.

PUBLICIDAD

¿Por qué los elefantes generan un comportamiento agresivo?

De acuerdo con la página South African National Parks, los elefantes suelen ser animales pacíficos, no obstante, las hembras pueden ser agresivas cuando tienen crías jóvenes y, en el caso de los machos, su comportamiento cambia cuando está en celo.

Además, todos los paquidermos pueden tener un comportamiento agresivo si están enfermos, heridos o si se sienten acosados.

La manera en que los elefantes reaccionan a las amenazas es cuando extienden sus orejas, levantan la cabeza y los colmillos. De igual forma pueden sacudir su cabeza y trompa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima, de 65 años de edad, originaria de Lopburi, solo estaba paseando por el parque con su esposa cuando de un momento a otro fue pisoteado por el elefante, Oyewan, hasta morir.

Gracias al personal del parque, la esposa logró salvarse, ya que al momento en que corrió la mujer del terrible incidente con su pareja, los guardias espantaron a la criatura.

Video Disfruta de un safari en familia en el San Diego Zoo

No es la primera vez que la criatura mata a alguien

De acuerdo con el jefe del parque, es la tercera persona que mata al paquidermo, aunque podría ser responsable de muchos más incidentes que no hayan sido esclarecidos.

¿Qué harán al respecto las autoridades del parque?

En cuanto al destino del elefante, las autoridades mencionan que se reunirán el viernes 6 de febrero para entablar una conversación acerca del destino del elefante.

PUBLICIDAD

"Probablemente decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento", expresaron.

Elefantes salvajes en Tailandia

En Tailandia, desde el 2012, los elefantes salvajes han ocasionado la muerte de más de 200 personas, de acuerdo con el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora.

Según la Agencia de Noticias AFP, tan solo en el 2025 hubo un incremento de paquidermos salvajes, pasando de 334 a 800 en el año 2025. Esto ha generado que los encargados de los parques le pongan vacunas anticonceptivas a las hembras para tener un control de los animales.