Noticias

Elefante aplasta y mata a turista: Es la tercera víctima mortal de Oyewan, en parque de Tailandia

El elefante Oyewan ha matado a tres turistas en el Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video ¿Una prótesis para elefantes?

Este lunes 2 de febrero del 2026, el elefante Oyewan aplastó y mató a otro turista tailandés en el parque nacional de Khao Yai ; de acuerdo con los responsables del lugar, se trata de la tercera víctima mortal a causa del mismo animal.

Aquí en N+ Univision te contamos cómo sucedió el accidente y qué ocurrirá con el elefante.

PUBLICIDAD

¿Por qué los elefantes generan un comportamiento agresivo?

De acuerdo con la página South African National Parks, los elefantes suelen ser animales pacíficos, no obstante, las hembras pueden ser agresivas cuando tienen crías jóvenes y, en el caso de los machos, su comportamiento cambia cuando está en celo.

Además, todos los paquidermos pueden tener un comportamiento agresivo si están enfermos, heridos o si se sienten acosados.

Más sobre Noticias

Hombre sube al techo de un avión en Valencia y provoca caos en aeropuerto
2 mins

Hombre sube al techo de un avión en Valencia y provoca caos en aeropuerto

Mundo
María Corina Machado descarta que su vida corra peligro si regresa a Venezuela
2 mins

María Corina Machado descarta que su vida corra peligro si regresa a Venezuela

Mundo
Una segunda mujer afirma que Jeffrey Epstein la envió a Reino Unido para mantener relaciones con el expríncipe Andrés
2 mins

Una segunda mujer afirma que Jeffrey Epstein la envió a Reino Unido para mantener relaciones con el expríncipe Andrés

Mundo
¿Por qué la Franquicia de Popeyes cerró 17 restaurantes?; aquí te decimos las causas
2 mins

¿Por qué la Franquicia de Popeyes cerró 17 restaurantes?; aquí te decimos las causas

Mundo
Conversaciones, en curso entre emisario ruso y funcionarios de EEUU en Miami
1 mins

Conversaciones, en curso entre emisario ruso y funcionarios de EEUU en Miami

Mundo
Colombia reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos previo a encuentro Petro-Trump
2 mins

Colombia reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos previo a encuentro Petro-Trump

Mundo
¿Cuánto durará el eclipse solar más largo del siglo? NASA indica el tiempo de su totalidad
2 mins

¿Cuánto durará el eclipse solar más largo del siglo? NASA indica el tiempo de su totalidad

Mundo
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras
2 mins

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras

Mundo
Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque
1 mins

Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque

Mundo
¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos
4 mins

¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos

Mundo

La manera en que los elefantes reaccionan a las amenazas es cuando extienden sus orejas, levantan la cabeza y los colmillos. De igual forma pueden sacudir su cabeza y trompa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima, de 65 años de edad, originaria de Lopburi, solo estaba paseando por el parque con su esposa cuando de un momento a otro fue pisoteado por el elefante, Oyewan, hasta morir.

Gracias al personal del parque, la esposa logró salvarse, ya que al momento en que corrió la mujer del terrible incidente con su pareja, los guardias espantaron a la criatura.

Video Disfruta de un safari en familia en el San Diego Zoo

No es la primera vez que la criatura mata a alguien

De acuerdo con el jefe del parque, es la tercera persona que mata al paquidermo, aunque podría ser responsable de muchos más incidentes que no hayan sido esclarecidos.

¿Qué harán al respecto las autoridades del parque?

En cuanto al destino del elefante, las autoridades mencionan que se reunirán el viernes 6 de febrero para entablar una conversación acerca del destino del elefante.

PUBLICIDAD

"Probablemente decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento", expresaron.

Elefantes salvajes en Tailandia

En Tailandia, desde el 2012, los elefantes salvajes han ocasionado la muerte de más de 200 personas, de acuerdo con el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora.

Según la Agencia de Noticias AFP, tan solo en el 2025 hubo un incremento de paquidermos salvajes, pasando de 334 a 800 en el año 2025. Esto ha generado que los encargados de los parques le pongan vacunas anticonceptivas a las hembras para tener un control de los animales.

ALM

Relacionados:
NoticiasTailandia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX