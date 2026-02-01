Avión Hombre sube al techo de un avión en Valencia y provoca caos en aeropuerto Un hombre de origen marroquí provocó caos el sábado 31 de enero, en el Aeropuerto de Valencia-Manises, en España, luego de que logró subir hasta el techo de un avión comercial, retrasando el vuelo por más de dos horas.

Un hombre de origen marroquí provocó caos en el Aeropuerto de Valencia-Manises, en España, luego de que logró subir hasta el techo de un avión comercial y provocó importantes retrasos a cientos de pasajeros.

De acuerdo con el medio ABC de Valencia, el sábado 31 de enero alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, cuando estaban a punto de iniciar con el embarque en el Airbus A320 de la aerolínea Vueling con destino a Ámsterdam, varios testigos observaron a un individuo trepando por el fuselaje de la aeronave y quedándose sobre su techo.

La presencia del hombre en una zona restringida provocó una rápida alerta de seguridad. Inmediatamente se informó a la Guardia Civil, que acudió al lugar para intentar controlar la situación y verificar que no hubiera riesgo para los pasajeros ni para el resto de la operativa del aeropuerto.

Tras varios minutos de intervención y negociación, los agentes consiguieron que el sujeto descendiera del avión por sus propios medios y lo retiraron de la pista.

Debido a lo ocurrido, el vuelo afectado sufrió un retraso de más de dos horas respecto a su hora de salida original, obligando a reorganizar toda la operación y atención a los pasajeros del vuelo afectado.

¿Qué pasó con el joven marroquí?

El joven fue atendido por los servicios médicos debido a un aparente estado psíquico alterado, que generó sospechas sobre su comportamiento durante el incidente.

Las autoridades de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y la propia Guardia Civil también confirmaron que el hombre fue denunciado por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea por acceder y permanecer en una zona de seguridad sin autorización, aunque no se registraron daños graves ni heridos durante el suceso.

El incidente provocó preocupación sobre cómo logró acceder a la zona de pistas y escalar hasta el fuselaje, lo que podría llevar a revisiones en los protocolos de acceso y vigilancia de las instalaciones aeroportuarias.

Sin embargo, una vez controlada la situación, el avión reanudó su viaje hacia Ámsterdam y completar su ruta, aunque con el retraso acumulado, mientras las autoridades continúan investigando los detalles y motivos detrás de este comportamiento aparentemente irracional.

¿Quién es el joven que subió al avión en Valencia?

Hasta el momento, solo se sabe que se trata de un joven marroquí, de 24 años de edad.

