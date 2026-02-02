Noticias ¿Punxsutawney Phil se equivoca? Pronóstico de marmota de Canadá dice cuándo llega la primavera 2026 Así fue el pronóstico que dio la marmota de Canadá Wiarton Willie



Video Día de la Marmota 2026: Phil pronostica un invierno prolongado tras ver su sombra

Mientras en Estados Unidos la atención se centra en el pronóstico de Punxsutawney Phil, la marmota en Canadá ofreció hoy, 2 de febrero de 2026, una previsión distinta sobre la llegada de la primavera en 2026; en N+ Univision te contamos qué pronóstico dio.

Wiarton Willie, considerada la marmota más reconocida de Canadá, indicó que la primavera se adelantará este año luego de no observar su sombra durante la ceremonia matutina, lo cual contradice a la de Estados Unidos.

Cabe señalar que no fue el único pronóstico distinto al de Punxsutawney Phil, porque en la provincia de Quebec, Fred la Marmotte emitió un pronóstico similar, al señalar que las bajas temperaturas no se extenderán por varias semanas más.

