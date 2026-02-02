Noticias China critica el Grammy 2026 al Dalai Lama: ¿Por qué considera que el audiolibro manipula? El Dalai Lama dijo que recibía el Grammy 2026 con “gratitud y humildad”, que no lo veía como algo personal

Video “Tenemos tanto dinero de los aranceles” Donald Trump en Iowa por campaña de elecciones intermedias 2026

El domingo 1 de febrero 2026, el Dalai Lama, que vive en el exilio en la India, recibió un Grammy por su audiolibro Meditaciones. Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama, lo que desató críticas por parte de China al señalar a la obra como “herramienta de manipulación política anti-China”.

A continuación, en N+ Univision te contamos por qué consideran que este libro manipula y por qué está exiliado el 14.º Dalai Lama.

PUBLICIDAD

Beijing y el Dalai Lama se enfrentan sobre el eventual sucesor del líder espiritual

Los budistas tibetanos creen que los Dalai Lamas son reencarnaciones de un líder espiritual de 1391.

Sin embargo, Beijing sostiene que el próximo Dalai Lama nacerá en el Tíbet y será reconocido por el Partido Comunista, mientras que el Dalai Lama ha dicho que su sucesor será de un país libre y que China no tiene ningún papel en el proceso.

El Dalai Lama agradece el premio a través de redes sociales

El líder de 90 años de edad dijo que recibía este reconocimiento con “gratitud y humildad”, que no lo veía como algo personal, sino como reconocimiento de la “ responsabilidad universal compartida”.

¿Cuáles fueron los comentarios de China hacia el Dalai Lama?

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que realmente el 14.º Dalai Lama no es una figura religiosa, sino un exiliado político que ha estado en actividades anti-China bajo el disfraz de la religión.

Además, expresó que se oponen firmemente a que se utilice el premio como una herramienta de manipulación política.

Video TikTok lanza nueva empresa junto a Oracle, Silver Lake y MGX para garantizar la seguridad en EEUU

¿Por qué exiliaron al Dalai Lama?

El Dalai Lama tenía 23 años cuando huyó de Lhasa, capital del Tíbet, por miedo a morir luego de que las tropas chinas aplastaran un alzamiento en 1959.

En 1960, creó su gobierno en el exilio en Dharamshala, una antigua estación de montaña británica en el estado indio de Himachal Pradesh.

PUBLICIDAD

¿De qué trata la obra del Dalai Lama?

El audiolibro trata de 10 temas universales como la paz, interconexión humana y compasión. En el mismo se ofrecen herramientas para la reflexión y el bienestar colectivo.

Igualmente, incluye voces de artistas como Rufus Wainwright, quien aceptó el premio en nombre del líder espiritual, y Maggie Rogers.

Finalmente, si quisieras oír las enseñanzas del Dalai Lama, aquí te dejamos las plataformas en las que está disponible su audiolibro: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, iHeart, JioSaavn y Gaana.com.