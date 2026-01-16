Irán Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas La prensa en Irán reveló la cifra de posibles personas detenidas durante las últimas protestas

La situación en Irán sigue tensa en el marco de protestas en las cuales personas han muerto, pero también las autoridades han detenido a manifestantes. El conflicto social se mantiene y hoy 16 de enero de 2026 la prensa local ha revelado cifras sobre arrestos.

En Irán el conflicto social tiene dos bandos: los manifestantes que aseguran las movilizaciones son para protestar por restricciones e imposiciones por parte del régimen, mientras las autoridades señalan que agentes extranjeros están detrás de las movilizaciones, para generar desestabilización, y apuntan hacia Estados Unidos e Israel.

Lucha por difusión de información en Irán



El internet en Irán ha jugado un papel crucial para la difusión de lo que está pasando.

El gobierno optó por suspender el servicio de internet por días, en un intento por frenar la difusión de las protestas en redes sociales; sin embargo, la información sí ha ido hacia el exterior.

Países como Rusia se han ofrecido para mediar en el conflicto que se vive en Irán, mientras presidentes como Donald Trump han mostrado su apoyo abierto a las protestas.

Trump, en días recientes, vivió un encono indirecto con autoridades iraníes, cuando escribió en su cuenta de Truth Social que las protestas deberían seguir y anunció que “la ayuda iba en camino”.

Momentos más tarde, funcionarios iraníes le recordaron el ataque a una base aérea militar estadounidense en Catar y el momento en que una bala le rozó la oreja, cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos de América (EUA).

Prensa de Irán revela cifras de detenidos



Si bien las preguntas en torno a la situación en Irán giran sobre el número de posibles muertos, este viernes la prensa local reveló datos sobre detenciones.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, alrededor de 3 mil personas fueron detenidas durante las recientes protestas en Irán.

La cifra proviene de declaraciones de funcionaros de seguridad de Irán, citados por la agencia de noticias Tasnim.