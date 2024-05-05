Lo último sobre las protestas en universidades de EEUU: estudiantes se retiran de campamento en USC y en Virginia arrestan a 25

Video Entre arrestos y resistencia: qué piden los estudiantes que protestan en universidades de EEUU

Manifestantes comenzaron a abandonar un campamento propalestino en la Universidad del Sur de California (USC) este domingo después de haber sido rodeados por la policía y de que las autoridades les advirtieran que si no se iban podrían ser arrestados.

La medida, días antes de que comiencen los eventos de graduación en el campus de Los Ángeles, se produjo luego de que la universidad dijera que los agentes de seguridad del campus, apoyados por el Departamento de Policía de Los Ángeles, estaban despejando el área y que quien no cumpliera podría ser arrestado.

“Si estás en el centro del campus, por favor vete. Las personas que no se vayan podrían ser arrestadas”, dijo USC en la plataforma de redes sociales X.

Un video transmitido en vivo por estudiantes de periodismo mostró que el campamento se había vaciado cuando la policía formó una línea para alejar a los manifestantes restantes e impedir que la gente volviera a ingresar al área.

El campamento se había reiniciado después de que la policía de Los Ángeles arrestara por primera vez a 93 personas el 24 de abril. La atmósfera en este campus universitario privado había permanecido más bien tranquila desde entonces, mientras la atención se centraba en los arrestos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En la Universidad de Virginia, 25 personas fueron arrestadas el sábado por invasión de propiedad privada después de que la policía se enfrentara con manifestantes propalestinos que se negaron a retirar las tiendas de campaña del campus. Y manifestantes en la Universidad de Michigan corearon mensajes contra la guerra y ondearon banderas durante sus ceremonias de graduación.

La USC, entre las protestas por Gaza y la censura a su valedictorian

La USC ha sido uno de los focos de las protestas estudiantiles por la guerra en Gaza, así como por la decisión de la administración de cancelar el discurso de graduación de su mejor estudiante, que este año fue una estudiante musulmana que ha expresado su apoyo a los palestinos.

La universidad tomó esa decisión a mediados de abril, diciendo que tenía preocupaciones de seguridad después de recibir amenazas. Algunos grupos judíos criticaron la elección de la estudiante como valedictorian, un término que designa al estudiante que da el discurso final o de despedida en la graduación. Posteriormente, los administradores cancelaron toda la ceremonia de graduación en el escenario principal prevista para el 10 de mayo, cuando se esperaba que 65,000 personas se reunieran para celebrar a los graduados.

Otras actividades de graduación, incluidas las ceremonias de graduación de las diferentes escuelas y colegios individuales de la universidad, todavía están programadas de jueves a domingo. Desde finales de abril, el acceso al campus privado ha estado restringido en gran medida para personas no afiliadas a la universidad.

Un video publicado en internet el sábado por la noche mostró a algunos manifestantes entonando canciones tranquilas y cánticos en preparación para la esperada actividad policial. El campamento se instaló en un espacio verde del campus, con docenas de tiendas de campaña rodeadas por vallas improvisadas cubiertas con carteles con varios mensajes de apoyo a los palestinos y críticas a la universidad y a las fuerzas del orden.

Arrestos en Virginia

En Virginia, los estudiantes comenzaron su protesta el martes en el césped frente a la capilla de la escuela. El sábado, un video de WVAW-TV mostró a policías con equipo antidisturbios y escudos alineados en el campus de Charlottesville. Los manifestantes corearon "Palestina libre" y la policía universitaria dijo en la plataforma social X que se había declarado una “asamblea ilegal” en la zona.

Cuando la policía entró, los estudiantes fueron empujados al suelo, tirados de los brazos y rociados con un irritante químico, dijo a The Washington Post Laura Goldblatt, profesora asistente de inglés y estudios globales que ha apoyado a los manifestantes.

La administración de la universidad dijo en un comunicado que a los manifestantes se les dijo que las tiendas de campaña que habían levantado estaban prohibidas según la política escolar, y se les pidió que las retiraran. Se urgió a la policía estatal de Virginia que ayudara con la aplicación de la ley, dijo la universidad. Al menos 25 personas fueron arrestados.

Universidades se preparan para protestas en ceremonias de graduación

Michigan estuvo entre las escuelas que se preparan para las protestas durante las ceremonias de graduación de este fin de semana, incluidas la Universidad de Indiana, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad Northeastern en Boston. Muchas más están programadas para las próximas semanas.

En Ann Arbor, la protesta ocurrió al comienzo del evento en el Michigan Stadium. Unas 75 personas, muchas de ellas vestidas con kufiyas árabes tradicionales junto con sus birretes de graduación, marcharon por el pasillo principal hacia el escenario de graduación coreando “¡Regentes, regentes, no se pueden esconder! ¡Están financiando un genocidio!" mientras sostenían carteles, incluido uno que decía: “No quedan universidades en Gaza”.

En lo alto, varios aviones ondeaban pancartas con mensajes opuestos. “¡Retiren la financiación a Israel ahora! ¡Palestina libre!" y “Estamos con Israel. Las vidas judías importan”.

Las autoridades dijeron que nadie fue arrestado y que la protesta no interrumpió seriamente el evento de casi dos horas, al que asistieron decenas de miles de personas, algunas de ellas ondeando banderas israelíes.

La policía estatal impidió a los manifestantes llegar al escenario. La portavoz de la universidad, Colleen Mastony, dijo que el personal de seguridad pública escoltó a los manifestantes hasta la parte trasera del estadio, donde permanecieron hasta el final del evento. “Durante décadas se han producido protestas pacíficas como esta en las ceremonias de graduación de la UM”, añadió Mastony.

La universidad permitió a los manifestantes establecer un campamento en el campus, pero la policía ayudó a disolver una gran reunión en un evento relacionado con la graduación el viernes por la noche y una persona fue arrestada.

Protestas en Indiana y Princeton

En Indiana, los manifestantes instaron a sus seguidores a usar sus kufiyas y marcharse durante las declaraciones de la presidenta Pamela Whitten el sábado por la noche. El campus de Bloomington designó una zona de protesta fuera del Memorial Stadium, el escenario de la ceremonia.

En Princeton, Nueva Jersey, 18 estudiantes iniciaron una huelga de hambre en un esfuerzo por presionar a la universidad para que retire cualquier apoyo a empresas vinculadas a Israel. Uno de ellos, el estudiante de último año David Chmielewski, dijo en un correo electrónico que la huelga comenzó el viernes por la mañana y que continuará hasta que los administradores se reúnan con los estudiantes para discutir sus demandas.

Los estudiantes de Princeton montaron un campamento de protesta y algunos se sentaron frente a un edificio administrativo esta semana, lo que provocó alrededor de 15 arrestos.

Los estudiantes de otras universidades, incluidas Brown y Yale, lanzaron huelgas de hambre similares a principios de este año, antes de la ola más reciente de campamentos.

Varias semanas de protestas propalestinas en universidades de EEUU

Continúan los enfrentamientos tras varias semanas tensas y a veces violentas en colegios y universidades de todo el país que han visto docenas de protestas y cientos de arrestos en manifestaciones por la actual guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Muchos de los campamentos instalados por los manifestantes han sido desmantelados por la policía.

Los manifestantes piden a las universidades que retiren cualquier apoyo a Israel o a empresas que, según dicen, apoyan la guerra en Gaza. Sus campamentos de protesta se han extendido por los campus de todo el país en un movimiento estudiantil como ningún otro en este siglo. Algunas escuelas han llegado a acuerdos con los manifestantes.

La agencia AP ha registrado al menos 61 incidentes desde el 18 de abril en los que se realizaron arrestos en protestas, con más de 2,400 personas arrestadas en 47 campus. Las cifras se basan en informes de AP y declaraciones de universidades y agencias policiales.

