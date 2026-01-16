Noticias

Protestas en Irán Pierden Fuerza ante Represión Gubernamental que ha Dejado Miles de Muertos

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
Las protestas contra el gobierno teocrático de Irán han disminuido tras la represión ejercida por el gobierno. Según varios organismos de monitoreo de derechos humanos, el régimen de Alí Jamenei ha asesinado a miles de manifestantes, en medio de un apagón de Internet.

Las primeras muestras de descontento comenzaron el 28 de diciembre entre comerciantes de Teherán. Las manifestaciones por el desplome del rial y la inflación se extendieron hacia otras ciudades y pronto adoptaron una postura contra el régimen clerical que gobierna el país desde la Revolución islámica de 1979.

Hacia el 8 de enero se dieron las mayores manifestaciones en las principales ciudades de Irán. Como respuesta, las autoridades impusieron un bloqueo total del Internet que, a decir de activistas, tuvo el fin de ocultar la magnitud de la represión.

Al respecto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, señaló que la “brutal” represión “posiblemente haya sofocado el movimiento de protesta por ahora”.

Video Yo te explico: Manifestaciones en Irán ¿Por qué han ido escalando?

La organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirman que hasta ahora 3 mil 428 manifestantes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad iraníes. No obstante, otras estimaciones afirman que el número de víctimas asciende a más de 5 mil o incluso 20 mil. IHR matiza que el apagón digital en el país de Medio Oriente dificulta la comprobación independiente de estas cifras.

Por su parte, el canal de televisión satelital Iran International, que opera desde fuera del país, asegura que al menos 12 mil personas han muerto durante las protestas. La cifra habría sido reportada al canal opositor por fuentes gubernamentales de alto nivel.

Reza Pahlavi ha llamado a los iraníes a que se unan a las protestas y ha dicho que confía en la caída de la República Islámica. El hijo del difunto sha, depuesto en 1979, ha pedido una intervención extranjera.

No obstante, la amenaza de una acción militar por parte de Estados Unidos ha disminuido. El New York Times señaló que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, habría pedido a Donald Trump que no interviniera en Irán. Dicha conversación fue confirmada por la Casa Blanca.

