Fernanda Castillo

Fernanda Castillo de luto por la muerte de su papá: hace años fue diagnosticado con Parkinson

La actriz y su familia atraviesan por un momento complicado ante el fallecimiento del señor Rafael Castillo, su padre.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Fernanda Castillo y su familia atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de su padre, el señor Rafael Castillo, quien enfrentaba la enfermedad de Parkinson juvenil desde años atrás.

La noticia fue confirmada por su hermano, Pablo Castillo, quien a través de Instagram rindió homenaje al hombre que describió como un “ejemplo puro de resiliencia”.

“Mi pa. Ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón”, escribió el 5 de febrero.

El hermano de Fernanda Castillo se refirió a su padre como una “máquina imbatible de respuestas de maratón”, a quien nunca pudo vencer en el juego de mesa.

“Nunca te gané, no había forma. Pero cómo me ilusionaba pensar que algún día mi ficha rebasaría a la tuya… o a la ignorancia, al menos. Que no te quede duda: siempre te presumí como ‘el mejor jugador de maratón de la historia’”, insistió.

Así se dio a conocer el fallecimiento del papá de Fernanda Castillo.
Así se dio a conocer el fallecimiento del papá de Fernanda Castillo.
Imagen Pablo Castillo / Instagram


Mientras que en otra parte de su texto señaló que su padre en vida fue “monje tibetano, médico, buzo de alberca, pintor y el mejor padre que mis hermanas y yo pudimos haber tenido”.

“Ahora sí: come todo lo que quieras, corre lo más rápido que puedas y vuela… vuela libre. Pero no dejes de visitarme en mis sueños y en mis propios vuelos. Te amo. Te admiro. Te agradezco y te perdono. Siempre estaremos juntos Rafael”, sentenció.

El hermano de Fernanda Castillo no reveló detalles de la muerte de su padre y, aunque hasta el momento, la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ no ha hecho comentarios públicos sobre su pérdida, en el posteo de su hermano reaccionó con la frase “Te amo hermano. Nos dejó juntos jarmans”.

Los problemas de salud del papá de Fernanda Castillo

Fernanda Castillo ha sido muy discreta en cuanto a temas de su vida personal. Sin embargo, en 2023, reveló que su padre había sido diagnosticado con Parkinson juvenil.

“Mi papá tiene mal de Parkinson desde que es muy joven. Ha sido muy difícil como familia, sobre todo al inicio entenderlo, porque mi papá tiene Parkinson juvenil, entonces desde muy joven ha vivido con el Parkinson de una manera asombrosa, valiente, increíble y recia a dejarse vencer…”, dijo a ‘Venga la alegría'.

En ese sentido, la intérprete reconoció que la enfermedad de su padre era “desgastante” y “dolorosa”, pero a su vez le había dado la oportunidad de conocer su padre desde otra arista.

"Es desgastante y doloroso y que pega mucho, pero la verdad es que también me ha dado a conocer a mi papá desde un lugar completamente distinto y creo que esto a él le ha dado la oportunidad de conocerse desde un lugar completamente distinto y lo valoro”, concluyó.

