Muere DJ Young Slade, hijo del rapero Lil Jon

El rapero Lil jon anunció la tarde de este viernes la muerte de su hijo Nathan Smith, conocido como DJ Young Slade.

El rapero Lil Jon anunció la tarde de este viernes la muerte de su hijo Nathan Smith, conocido como DJ Young Slade. "Estamos extremadamente desconsolados por la trágica muerte de nuestro hijo, Nathan Smith", dijo Lil Jon en una declaración en sus redes sociales.

"Su madre (Nicole Smith) y yo estamos devastados", explicó el rapero.

Nathan Smith, de 27 años, fue reportado desaparecido en Milton, en Georgia, desde el pasado martes 3 de febrero según un reporte de la policía local. Milton es un suburbio a unas 30 millas al norte de Atlanta.

Su cuerpo fue hallado este viernes en un estanque del Parque Mayfield, cerca de la casa de Smith en Milton.

"El 6 de febrero de 2026, aproximadamente a las 11:53 am (local), buzos del Departamento de Bomberos del condado de Cherokee localizaron y recuperaron un cuerpo del estanque. Se cree que se trata de Nathan Smith", había informado esta tarde el departamento de policía de Milton, antes del comunicado de Lil Jon.

La policía explicó que hasta el momento no hay señales de que se haya cometido algún crimen o haya tenido lugar alguna actividad ilegal con relación al caso. "Sin embargo, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Milton continuará tratando esto como una investigación activa y abierta", indica un comunicado de las autoridades policiales locales.

Los oficiales que atendieron el llamado por la desaparición determinaron que Nathan Smith "dejó su residencia bajo circunstancias inusuales y no pudo ser localizado".

Las autoridades informaron que Smith había sido visto por última vez en la zona de Baldwin Drive y la calle Mayfield, en Milton, alrededor de las 6:00 AM del martes 3 de febrero.

"El sujeto salió corriendo de su casa y está desaparecido desde entonces. Se marchó a pie y no tiene un teléfono. Podría estar desorientado y necesitando ayuda. Su familia y amigos están preocupados por su seguridad", reza el aviso de desaparación.

Al conocerse el hecho, la policía de Milton inició una búsqueda, coordinando con distintas agencias que colaboraron en el esfuerzo por ubicar a Smith durante los días siguientes.

Se informó que no se divulgarán más detalles hasta que las autoridades forenses del condado de Fulton determinen oficialmente la causa y forma de fallecimiento, y hasta que se hayan seguido exhaustivamente todas las pistas.

"Nathan fue el ser humano más amable que hubiera podido conocer. Era inmensamente afectuoso, reflexivo, cortés, apasionado y cordial. Amó a su familia y amigos al máximo toda su vida", declaró Lil Jon.

Lil Jon, cuyo nombre real es Jonathan Smith, es un rapero y productor de Atlanta que fue una figura central del subgénero crunk del hip-hop. Es conocido por canciones como "Get Low", de 2002, con su grupo East Side Boyz, y "Turn Down For What", de 2013, con DJ Snake.

También tiene una hija, Nahara, que nació en 2024.

