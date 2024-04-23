El Senado aprueba la esperada ayuda militar a Ucrania (y la posible prohibición de TikTok)

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El Senado aprobó este martes en la noche el paquete de ayuda militar por $95,000 millones a Ucrania, Israel y Taiwán después de meses de demoras y un polémico debate interno sobre cuán involucrado debería estar Estados Unidos con conflictos en el exterior.

El proyecto de ley recibió el visto bueno de la Cámara Alta con una abrumadora votación de 79 a 18, después de que la Cámara de Representantes aprobara el paquete el sábado. Se espera que Biden, que trabajó con los líderes del Congreso para obtener apoyo, firme rápidamente la legislación e inicie el proceso de envío de armas a Ucrania, que ha estado luchando por mantener a raya la ofensiva militar rusa.

Los $61,000 millones para Ucrania llegan en un momento en que el país devastado por la guerra necesita desesperadamente nueva potencia de fuego y mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, ha intensificado sus ataques. Los soldados ucranianos han luchado por mantener las líneas del frente mientras Rusia aprovechaba el impulso en el campo de batalla y gana terreno.



Biden le dijo el lunes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que Estados Unidos enviará armamento de defensa aérea que tanto se necesita tan pronto como se apruebe la legislación. La Cámara Baja aprobó el paquete el sábado en una serie de cuatro votaciones y lo envió de regreso al Senado para su aprobación final.

"El presidente me ha asegurado que el paquete se aprobará rápidamente y que será poderoso, fortaleciendo nuestra defensa aérea, así como nuestras capacidades de artillería y de largo alcance", dijo Zelenskyy en una publicación en X.

De hecho, funcionarios estadounidenses dijeron que alrededor de $1,000 millones de dólares de la ayuda podrían estar en camino en breve, y la mayor parte en las próximas semanas.

Ayuda adicional a Israel y Taiwán, y una polémica ley sobre TikTok

La legislación también enviaría $26,000 millones de dólares en asistencia en tiempos de guerra a Israel y ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza, y $8,000 millones de dólares para contrarrestar a China en Taiwán y el Indo-Pacífico.

En un esfuerzo por ganar más votos, los republicanos en la mayoría de la Cámara también agregaron un proyecto de ley al paquete que podría prohibir la aplicación de redes sociales TikTok en Estados Unidos si sus propietarios chinos no venden su participación dentro de un año.

La parte del proyecto de ley sobre ayuda exterior es similar a la que aprobó el Senado en febrero con algunos cambios y adiciones menores, incluido el proyecto de ley TikTok y una estipulación de que $9,000 millones de dólares de la asistencia económica a Ucrania sean en forma de “préstamos condonables”.

Video ¿Es anticonstitucional el proyecto de ley contra TikTok? Un abogado aclara las dudas

Esos cambios parecen haber incorporado a nueve republicanos adicionales, lo que significa que una clara mayoría de la conferencia republicana del Senado apoya la legislación. La votación de febrero sobre una versión anterior del proyecto de ley fue 70-29.

Republicanos divididos sobre ayuda a Ucrania

El paquete ha contado con un amplio apoyo del Congreso desde que Biden solicitó el dinero por primera vez el verano pasado. Pero los líderes del Congreso tuvieron que sortear una fuerte oposición de un número creciente de conservadores que cuestionan la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras y argumentan que el Congreso debería centrarse en el aumento de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México.

La creciente brecha en el Partido Republicano entre los conservadores que se muestran escépticos respecto de la ayuda y los más tradicionales, los “republicanos Reagan”, que la apoyan firmemente, puede llegar a definir la carrera de los dos principales líderes republicanos.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que ha hecho de la ayuda a Ucrania una máxima prioridad, dijo el mes pasado que dejaría el liderazgo después de distanciarse cada vez más de muchos en su conferencia sobre la ayuda a Ucrania y otros temas. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que presentó los proyectos de ley tras orar pidiendo orientación, enfrenta amenazas de ser derrocado después de que una mayoría de republicanos votara en contra de la ayuda a Ucrania.

McConnell ha dejado claro que detener a Putin es lo suficientemente importante como para que él apueste su capital político.

“La seguridad nacional de Estados Unidos depende de la voluntad de sus líderes de construir, sostener y ejercer poder duro”, dijo McConnell después de la aprobación de la Cámara el sábado, y agregó: “No me disculpo por tomar en serio estas amenazas vinculadas ni por instar a la La administración Biden y mis colegas en el Congreso deben hacer lo mismo”.

El martes por la mañana, McConnell dijo que el Senado enfrenta una prueba, “y no debemos reprobarla”.

Johnson dijo después de la aprobación de la Cámara que "hicimos nuestro trabajo aquí y creo que la historia lo juzgará bien".

El senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, un halcón republicano desde hace mucho tiempo que votó en contra en febrero porque no iba acompañado de una legislación para frenar la migración en la frontera, elogió a Johnson después de la votación e indicó que esta vez votará a favor. "La idea de que Estados Unidos estará más seguro si desconectamos a nuestros amigos y aliados en el extranjero es errónea", dijo en X.

El paquete revisado de la Cámara también incluía varias prioridades republicanas que eran aceptables para los demócratas para que se aprobara el proyecto de ley. Entre ellas se incluyen propuestas que permiten a Estados Unidos confiscar los activos congelados del banco central ruso para reconstruir Ucrania; imponer sanciones a Irán, Rusia, China y organizaciones criminales que trafican con fentanilo; y potencialmente prohibir TikTok en los EE. UU. si el propietario, ByteDance Ltd., no vende. Ese proyecto de ley cuenta con un amplio apoyo bipartidista.

