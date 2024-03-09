Diez años le tomó tener a sus gemelos; en un minuto los mató un ataque israelí

Video ¿Qué pasa cuando la ayuda humanitaria cae del cielo? El caos y la desesperación por conseguir una caja de alimentos en Gaza

Rania Abu Anza tardó 10 años y tres rondas de fertilización in vitro en quedar embarazada, pero en tan sólo unos segundos perdió a sus gemelos de cinco meses, un niño y una niña.

Un ataque israelí alcanzó la casa de su familia en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el sábado por la noche, matando a sus hijos, a su esposo y a otros 11 familiares. Otros nueve están desaparecidos bajo los escombros, según sobrevivientes y funcionarios de salud locales.

Abu Anza se había despertado alrededor de las 10 de la noche a amamantar a Naeim, el niño, y volvió a dormir con él en un brazo y Wissam, la niña, en el otro. Su marido dormía junto a ellos.

La explosión se produjo una hora y media después. La casa se derrumbó.

"Grité por mis hijos y mi marido", dijo el domingo, mientras sollozaba y acunaba una manta de bebé contra su pecho. "Estaban todos muertos. Su padre se los llevó y me dejó atrás".

Rania y Wissam, ambos de 29 años, pasaron una década intentando quedar embarazadas. A principios del año pasado se enteró de que estaba embarazada. Los gemelos nacieron el 13 de octubre. Tenían tan solo cinco meses de edad.

Una semana antes, militantes liderados por Hamás habían irrumpido en el sur de Israel en un ataque sorpresa, arrasando comunidades, matando a unas 1.200 personas -en su mayoría civiles- y tomando alrededor de 250 rehenes, entre ellos niños y un recién nacido.

"No tenemos derechos. Perdí a las personas que más quería. No quiero vivir aquí. Quiero salir de este país. Estoy cansada de esta guerra", dijo Abu Anza .

El costo civil de los ataques de Israel

Los ataques aéreos israelíes han alcanzado periódicamente viviendas familiares abarrotadas desde el inicio de la guerra en Gaza, incluso en Rafah, que Israel declaró zona segura en octubre, pero que ahora es el próximo objetivo de su devastadora ofensiva terrestre.

Los ataques suelen producirse sin previo aviso, normalmente en mitad de la noche.

Israel dice que intenta evitar dañar a los civiles y culpa de sus muertes al grupo militante Hamás porque coloca combatientes, túneles y lanzadores de cohetes en densas zonas residenciales. Pero los militares rara vez comentan sobre ataques individuales, que a menudo matan a mujeres y niños.

El domingo, el ejército israelí no hizo comentarios sobre este ataque, pero dijo que "sigue el derecho internacional y toma precauciones factibles para mitigar el daño civil".

6 niños entre los 14 muertos de la familia de Abu Anza

De las 14 personas muertas en la casa de Abu Anza, seis eran niños y cuatro mujeres, según el doctor Marwan al-Hams, director del hospital al que fueron trasladados los cadáveres. Además de su marido y sus hijos, Rania también perdió a una hermana, un sobrino, una prima embarazada y otros familiares.

Farouq Abu Anza, un familiar, dijo que en la casa se alojaban unas 35 personas, algunas de las cuales habían sido desplazadas de otras zonas. Dijo que todos eran civiles, en su mayoría niños, y que no había militantes entre ellos.

La guerra es una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente, ha matado a más de 30.000 palestinos, según el ministerio de Salud de Gaza. Alrededor del 80% de la población de Gaza, de 2,3 millones de habitantes, ha huido de sus hogares y una cuarta parte de los habitantes se enfrenta al hambre.

Las autoridades de Gaza dijeron el mes pasado que más de 12.300 niños y adolescentes palestinos habían muerto en la guerra, alrededor del 43% del total. Las mujeres y los niños juntos representan tres cuartas partes de los asesinados.

El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en sus recuentos.

Israel afirma haber matado a más de 10.000 combatientes de Hamás pero no ha aportado pruebas.

El trauma que deja en los niños la guerra en Gaza

Para los niños que sobreviven, la guerra ha convertido la vida en un infierno, dicen los trabajadores humanitarios, y algunos en el norte de Gaza están fuera del alcance de la atención médica o psicológica.

"El sentimiento de impotencia y desesperación entre padres y médicos al darse cuenta de que la ayuda que salva vidas, a sólo unos kilómetros de distancia, se mantiene fuera de su alcance, debe ser insoportable, pero peor aún son los gritos angustiados de esos bebés que perecen lentamente bajo la mirada del mundo", dijo el domingo la directora regional de UNICEF, Adele Khodr, en un comunicado.

Hasta el sábado, la familia Abu Anza había sido relativamente afortunada.

Rafah se ha librado de la inmensa destrucción del norte de Gaza y de la ciudad sureña de Khan Younis, donde tanques y tropas terrestres israelíes han luchado contra los militantes bloque por bloque después de oleadas de ataques aéreos.

Rafah también se encuentra en una zona cada vez más reducida de Gaza donde todavía se puede entregar ayuda humanitaria.