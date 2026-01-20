Noticias Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 15 heridos Dos accidentes ferroviarios ocurridos este martes en España dejaron al menos 1 muerto y 15 heridos, uno fue provocado por la caída de un muro de contención mientras que el otro fue debido a una roca en las vías.

Video Reportan otro accidente de tren en España; incidente de hoy ocurrió cerca de Barcelona

Dos accidentes ferroviarios ocurridos este martes en España dejaron al menos 15 heridos y 1 muerto. Uno de los incidentes, registrado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona, dejó al menos a 15 personas heridas y el maquinista murió, luego de que un muro de contención colapsara al paso del tren.

El segundo accidente se produjo cerca de Blanes, en la provincia de Girona, donde un tren descarriló tras impactar con rocas en la vía, hasta el momento no se reportan heridos.

PUBLICIDAD

Protección Civil de España informó que el descarrilamiento de un tren de rodalies entre Gèlida y Sant Sadurní d'Anoia dejó a 15 personas heridas, mientras que el maquinista falleció.

“Ponemos en alerta el plan #FERROCAT en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní. Un muro de contención ha caído sobre la vía provocando un choque de un tren con pasaje. 28 llamadas al @112 . Varias ambulancias @semgencat y unidades de @bomberscat movilizadas”, escribió Protección Civil en X.

El segundo descarrilamiento que ocurrió por el choque de una roca entre las estaciones de Blanes y Maçanet en Barcelona ha ocasionado que el servicio ferroviario sea suspendido, hasta el momento no se reportan heridos.

“La circulación se encuentra interrumpida en la R1 y RG1 entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera por la presencia de piedras en la vía”, escribió Protección Civil.

¿Cuáles fueron las causas del descarrilamiento?

Las autoridades investigan las condiciones meteorológicas adversas como la principal causa de ambos accidentes ferroviarios registrados en Cataluña.

En el primer caso, el colapso de un muro de contención al paso del tren apunta a un posible debilitamiento de la infraestructura, presuntamente provocado por las lluvias intensas registradas en la zona. En el segundo incidente, ocurrido cerca de Blanes, la presencia de rocas sobre las vías habría causado el descarrilamiento del tren, un fenómeno que también se asocia a la inestabilidad del terreno tras las precipitaciones.