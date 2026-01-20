Noticias

Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 15 heridos

Dos accidentes ferroviarios ocurridos este martes en España dejaron al menos 1 muerto y 15 heridos, uno fue provocado por la caída de un muro de contención mientras que el otro fue debido a una roca en las vías.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Reportan otro accidente de tren en España; incidente de hoy ocurrió cerca de Barcelona

Dos accidentes ferroviarios ocurridos este martes en España dejaron al menos 15 heridos y 1 muerto. Uno de los incidentes, registrado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona, dejó al menos a 15 personas heridas y el maquinista murió, luego de que un muro de contención colapsara al paso del tren.

El segundo accidente se produjo cerca de Blanes, en la provincia de Girona, donde un tren descarriló tras impactar con rocas en la vía, hasta el momento no se reportan heridos.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela
1 mins

Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Mundo
Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje
4 mins

Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje

Mundo
Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"
3 mins

Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"

Mundo
Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos
2 mins

Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos

Mundo
Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?
2 mins

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Mundo
Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos
1 mins

Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos

Mundo
Muere el diseñador italiano Valentino, a los 93 años
1 mins

Muere el diseñador italiano Valentino, a los 93 años

Mundo
Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela
1 mins

Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela

Mundo
Explosión en fábrica de China deja al menos dos muertos y 84 personas hospitalizadas
1 mins

Explosión en fábrica de China deja al menos dos muertos y 84 personas hospitalizadas

Mundo
China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump
3 mins

China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump

Mundo

Protección Civil de España informó que el descarrilamiento de un tren de rodalies entre Gèlida y Sant Sadurní d'Anoia dejó a 15 personas heridas, mientras que el maquinista falleció.

“Ponemos en alerta el plan #FERROCAT en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní. Un muro de contención ha caído sobre la vía provocando un choque de un tren con pasaje. 28 llamadas al @112 . Varias ambulancias @semgencat y unidades de @bomberscat movilizadas”, escribió Protección Civil en X.

El segundo descarrilamiento que ocurrió por el choque de una roca entre las estaciones de Blanes y Maçanet en Barcelona ha ocasionado que el servicio ferroviario sea suspendido, hasta el momento no se reportan heridos.

“La circulación se encuentra interrumpida en la R1 y RG1 entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera por la presencia de piedras en la vía”, escribió Protección Civil.

¿Cuáles fueron las causas del descarrilamiento?

Las autoridades investigan las condiciones meteorológicas adversas como la principal causa de ambos accidentes ferroviarios registrados en Cataluña.

En el primer caso, el colapso de un muro de contención al paso del tren apunta a un posible debilitamiento de la infraestructura, presuntamente provocado por las lluvias intensas registradas en la zona. En el segundo incidente, ocurrido cerca de Blanes, la presencia de rocas sobre las vías habría causado el descarrilamiento del tren, un fenómeno que también se asocia a la inestabilidad del terreno tras las precipitaciones.

Aunque las causas oficiales siguen bajo análisis, ambos hechos estarían vinculados a deslizamientos y fallas en la seguridad de la infraestructura ferroviaria derivadas del mal tiempo.

Relacionados:
NoticiasDescarrilamiento de Trenes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX