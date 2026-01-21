Huelga Conductores de trenes en España convocan a huelga nacional tras descarrilamientos mortales Los conductores de trenes en España convocaron una huelga nacional en febrero próximo luego de los dos descarrilamientos mortales que dejaron 44 muertos en tan solo 48 horas.

Video Choque de trenes en Adamuz, España: aumentan víctimas mortales en el tercer día de luto

Los conductores de trenes españoles convocaron este miércoles a una huelga de tres días para febrero, después de que dos accidentes con apenas unos días de diferencia mataran a 44 personas.

La huelga del 9 al 11 de febrero afectará a todas las compañías ferroviarias y es "la única vía legal que les queda a los trabajadores para exigir el restablecimiento de la seguridad del sistema ferroviario" para el personal y los usuarios, dijo el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.

Un maquinista murió y 37 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en el último incidente ocurrido el martes, cuando un tren de cercanías chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en Gelida, cerca de Barcelona.

España ya estaba observando tres días de luto nacional por la colisión del domingo entre dos trenes de alta velocidad en la región sur de Andalucía que mató a 43 personas, el accidente ferroviario más mortal del país en más de una década.

Las tragedias consecutivas han generado dudas sobre la seguridad de los viajes en tren en España, que cuenta con la segunda red de alta velocidad más grande del mundo y que ha recibido enormes inversiones en los últimos años.

Los dos desastres "representan un punto de inflexión", añadió el sindicato, precisando que numerosos informes sobre "el mal estado de las vías" quedaron sin respuesta "durante meses, incluso años".

El ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que entiende el estado de ánimo y las demandas de los choferes, pero no está de acuerdo en que un paro general sea la mejor manera de transmitirlos y se comprometió a negociar su desconvocatoria. En rueda de prensa, dijo:

No podemos ni debemos cuestionar nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte

Puente también destacó durante una entrevista anterior con la cadena de televisión Telecinco que los dos accidentes no tenían ninguna relación y que el del área de Barcelona estaba vinculado a las condiciones meteorológicas.

El operador de infraestructura ferroviaria Adif dijo que el muro probablemente se derrumbó debido a las fuertes lluvias que han azotado la región nororiental de Cataluña en los últimos días.

Los servicios de la principal red ferroviaria de cercanías del noreste de Cataluña se han suspendido por completo tras el incidente del martes mientras se realizan las comprobaciones de seguridad. Las autoridades afirman que no se reanudarán hasta que las líneas se consideren seguras.

Adif también ha impuesto un límite de velocidad temporal de 160 kilómetros por hora en algunos tramos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona después de que los conductores de trenes informaran de baches.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios había advertido daños en las vías