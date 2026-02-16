Noticias Accidente de tren hoy al descarrilar vagones por avalancha: Reportan varios pasajeros heridos Te contamos cuántos cómo fue el accidente de tren que dejó varios pasajeros heridos por una avalancha

La mañana de este lunes 16 de febrero 2026 se reportó un accidente de tren cuando vagones descarrilaron por una avalancha en el cantón de Valais, Suiza, que dejó a varios pasajeros heridos.

A continuación te contamos qué ocurrió y cuántos pasajeros están heridos por el accidente de tren en Suiza.

¿Cómo ocurrió el accidente de tren hoy?

El tren RegioExpress se descarriló después de que una avalancha bloqueara las vías de un túnel; esto generó que se retrasara hasta las 16:00 horas de Suiza.

Hasta el momento, se reportaron cinco personas heridas, de las 29 que iban a bordo durante el accidente del tren, y solo una fue llevada al hospital. Los demás pasajeros optaron por tomar otras alternativas para llegar a sus destinos.

Asimismo, autoridades locales han puesto la zona en un nivel 4 de alto riesgo.