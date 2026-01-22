Accidente de tren

Nuevo accidente de tren en España: Así fue el choque que dejó varios heridos, en Cartagena

España vive una semana negra de accidentes ferroviarios, después del choque de dos trenes en la provincia de Córdoba el pasado domingo, que dejó un saldo de 43 muertos y decenas de heridos.

Video Choque de trenes en Adamuz, España: aumentan víctimas mortales en el tercer día de luto

Un nuevo accidente de tren ocurrió hoy jueves 22 de enero de 2026 en España, dejando "varios heridos leves", según informaron las autoridades.

En menos de una semana, se han registrado al menos tres accidentes de trenes en España, el primero de ellos dejando más de 40 personas muertas.

¿Cómo fue el nuevo accidente de tren en España?

Un tren chocó contra una grúa de construcción en la localidad de Alumbres, provincia de Cartagena, en la región de Murcia, pero no descarriló, según especificó el portavoz de los servicios de emergencia regionales, citado por Reuters.

La grúa no pertenecía a la infraestructura ferroviaria, y al parecer, había invadido previamente el gálibo de la línea del tren, informó el canal de televisión Antena 3. El accidente solo afectó a un vagón, en el que dejó cristales rotos, pero no provocó un descarrilamiento.

España vive una semana negra de accidentes ferroviarios, después del choque de dos trenes en la provincia de Córdoba el pasado domingo, que dejó un saldo de 43 muertos y decenas de heridos.

Otros dos accidentes ferroviarios ocurrieron el martes y dejaron un muerto y varios heridos. Uno de los incidentes se registró entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona, y dejó varias personas heridas y el maquinista murió, luego de que un muro de contención colapsara al paso del tren. El segundo se produjo cerca de Blanes, en la provincia de Girona, donde un tren descarriló tras impactar con rocas en la vía.

Video Última Hora: Reportan otro accidente de tren en España; incidente de hoy ocurrió cerca de Barcelona
