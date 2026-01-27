Noticias Fiscalía revela cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México que dejó 14 muertos La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó el primer informe sobre el accidente ferroviario.

Video “Había mucha gente lastimada”: habla sobreviviente del descarrilamiento de tren en México

La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló este martes las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre y que dejó un saldo de 14 personas muertas.

En conferencia de prensa, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó el primer informe sobre el accidente ferroviario, en el que se recopiló y analizó la información recabada en las diligencias.

Los hallazgos del accidente

Luego de una verificación inicial de la infraestructura de vía posterior al siniestro , no se encontraron daños en rieles, durmientes, balasto y demás componentes.

Tampoco se encontraron fallas en el tren de pasajeros que pudieran poner en riesgo la operación, toda vez que, de acuerdo con la normatividad, su funcionamiento "era el adecuado".

Quedando descartadas la infraestructura y el tren como las causas del accidente, la fiscalía procedió a analizar la caja negra de la locomotora, lo que permitió esclarecer el suceso.

Exceso de velocidad, la causa del accidente

Según la FGR, el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado.

Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida en ese punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido.

"El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro", afirmó Godoy. Por estos hechos, el chófer del tren ha sido imputado penalmente por los delitos de homicidio y lesiones culposas.