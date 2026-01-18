Gabriel Boric

Gabriel Boric reporta al menos 18 muertos por incendios forestales en el sur de Chile; "ese número va a aumentar", afirmó

"Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar", afirmó el presidente de Chile, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de combate de los incendios.

El presidente Gabriel Boric actualizó el reporte de fallecidos en la serie de incendios forestales de arrasan el domingo el sur de Chile y lo cifró en 18 personas, al tiempo que decretó "toque de queda" nocturno en las localidades más afectadas.

"Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar", afirmó el mandatario, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de combate de los incendios.

Las llamas, activadas por las altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, han arrasado con varios sectores poblados de las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago.

Más de 20 incendios en curso y 12 son en Ñuble y Biobío

De acuerdo con la Agencia AP, existen una veintena de incendios en curso, de los cuales 12 son en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago.
Las llamas ya han consumido numerosas casas y el combate por los mismos han sido perjudicados, ya que se presentan altos vientos y está la imposibilidad de ingresas aeronaves, debido a las enormes volutas de humo.

Hace un año Chile también se vio afectada por incendios forestales

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.

