Esa mujer no fue detenida supuestamente en un aeropuerto de México porque la apariencia de su cara cambió por una crema

En la grabación original el médico en realidad habla sobre el cáncer de piel.

Un video que circula en redes afirma falsamente que una mujer “no pudo pasar el control de pasaportes” en México supuestamente porque su cara estaba irreconocible por los efectos de una crema rejuvenecedora, que estaría avalada por el dermatólogo mexicano Rodrigo Gutiérrez. Pero ni esa mujer fue detenida por la apariencia de su rostro ni la grabación original en la que aparece el médico tiene relación con algún producto para la piel.

“Una forma rápida de deshacerse de las arrugas más profundas ¡sin Botox [sic] ni inyecciones!”, se lee en el mensaje que acompaña el video en el que Gutiérrez parece afirmar que “las mujeres mayores de 65 años pueden alisar rápidamente las arrugas profundas”, pues tras realizar “los primeros ensayos clínicos [del producto], los resultados dejaron atónita a toda la comunidad científica”. Agrega supuestamente que el producto “no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones”, es “barato” y su efecto, “duradero”.

Además, aparece una mujer uniformada identificada como “agente de seguridad en el aeropuerto de Ciudad de México”, que aparentemente dice que “la foto del pasaporte muestra a una persona completamente distinta”, así como imágenes de la detención. El clip, reproducido más de 389,000 veces desde su publicación el 18 de marzo de 2024, muestra el logo de N+ Media y también dos fotografías comparativas supuestamente de la mujer arrestada debido a la apariencia de su cara.

No habló de antienvejecimiento, sino de cáncer de piel

En elDetector notamos que el movimiento de los labios del dermatólogo no coincide con el audio y que el video muestra unos cortes abruptos como si estuviese editado. Realizamos una búsqueda en YouTube con su nombre (Rodrigo Gutiérrez) y encontramos la grabación original titulada “Cáncer de piel”, publicada hace más de dos años.

Al revisarla, hallamos que la vestimenta del dermatólogo y el fondo eran iguales al post que estamos verificando, pero en ninguna parte aparece el logo de N+ Media, sino una pequeña imagen circular abajo a la derecha que al clicar en ella conduce a la página de YouTube de la clínica dermatológica PielClinic y que, según vemos, la identifica. También en ocasiones aparecen textos sobreimpresos que destacan algunas de las palabras del médico, además de una gráfica sobre los diferentes tipos de cáncer de piel.

En ningún momento del video Gutiérrez menciona algún producto que supuestamente elimine arrugas; por el contrario, expone los factores de cáncer en la piel y cómo protegernos contra esa enfermedad.

Lo que encontramos sobre la supuesta mujer detenida

A través de una búsqueda inversa de imagen en Yandex, a partir de una captura de la mujer supuestamente detenida en un aeropuerto de México, encontramos, entre los resultados, que las imágenes no eran recientes, sino que tenían más de dos años y aparecían en reseñas que no estaban escritas en español.

En uno de los artículos, fechado el 4 de agosto de 2021, se muestra una grabación más larga que contiene el mismo fragmento de la detención que se ve en el post desinformante, pero con imágenes previas en las que se observa a la mujer caminando de forma inestable, importunando a otras personas, pateando y lanzando objetos en su camino. Posteriormente, se acercan dos personas uniformadas que la detienen.

El texto en ruso explica –según la herramienta de traducción de Google–que la mujer fue detenida por su “comportamiento inadecuado” en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú, Rusia. En una pantalla que se aprecia al fondo en el video se observan textos en ruso, otro detalle que constata que no se trata de una detención ocurrida en México.

En otra publicación, con la misma fecha y en ruso, igualmente indican que la mujer fue detenida en el aeropuerto en Rusia por “comportamiento inapropiado” y que este, según indican, podría haber sido causado por ebriedad.

Este incidente también fue transmitido por el canal ruso NTV, que mostró las imágenes de la mujer y señaló que ese día no abordó su vuelo. Añadió que "una persona ruidosa se enfrenta al menos a una multa por aparecer en un lugar público en estado de ebriedad".

En busca de información adicional, hicimos una segunda búsqueda inversa de imagen en Google, esta vez utilizando la captura del video que estamos analizando que muestra la comparativa de dos fotos de la mujer. Identificamos que esas imágenes habían sido difundidas en un centro de cirugías plásticas en Nueva York.

En la descripción, afirman que la foto fue “tomada después de someterse a un procedimiento de estiramiento facial transformador”, el cual, según se lee, incluyó un levantamiento facial de plano profundo, injerto de grasa y levantamiento de labios. Sin embargo, en ningún lugar atribuyen el cambio al supuesto producto antienvejecimiento al que se alude en la desinformación.

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos indica que las personas cuya apariencia ha cambiado significativamente deben solicitar un nuevo pasaporte. Estos cambios pueden incluir cirugía facial, eliminación o agregación de tatuajes faciales, perforaciones faciales grandes, pérdida o aumento de peso significativo o transición de género.

Conclusión

Es falso que esa mujer haya sido detenida supuestamente en un aeropuerto de México porque su cara estaba irreconocible por los efectos de un producto de rejuvenecimiento, que estaría avalado por un dermatólogo mexicano, como afirma un video en Facebook. Desde elDetector comprobamos que la grabación original de ese médico fue manipulada, ya que no aborda ningún producto antienvejecimiento, sino que trata sobre la prevención del cáncer de piel. Además, mediante una búsqueda inversa de imágenes, identificamos que el clip donde aparece la mujer fue difundido hace más de dos años en páginas rusas que relacionan la detención con un “comportamiento inapropiado” en un aeropuerto de Moscú, el cual se puede apreciar en las imágenes previas que muestran a la mujer pateando objetos del recinto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.