MrBeast no promueve un casino en línea en esa entrevista en YouTube: ese video fue manipulado

La imagen de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, es usada para desinformar.

Una entrevista con el youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, llamado MrBeast y conocido por sus ‘videos de altruismo’ y sus regalos monetarios a desconocidos de diversas partes del mundo, revela la supuesta creación "de su propio casino en línea" con el que "todos ganan" dinero, según afirma una publicación en Facebook. Sin embargo, desde elDetector confirmamos que el contenido original fue alterado, ya que aunque la entrevista es real, el audio fue manipulado.

“Acabo de inventar una nueva forma de regalar dinero. En un mes cerraré esta aplicación y pondremos un vídeo en mi canal de YouTube con la gente que más dinero ha ganado”, parece decir MrBeast después de que una persona comentara que ganó dinero a las “tres horas” de instalar el programa en su teléfono y le preguntara “¿cuál era el sentido de crear un juego así?”.

La grabación empieza y concluye con imágenes de Norah O’Donnell, presentadora y periodista de CBS, quien da la impresión de que está al frente de un segmento noticioso. Desde su publicación el 18 de enero de 2024, el video ha sido reproducido más de 109,000 veces.

Por medio de una búsqueda inversa de imágenes en Google, elDetector encontró el video original publicado en la cuenta de Colin and Samir, un canal de YouTube conducido por Colin Rosenblum y Samir Chaudry “sobre creadores para creadores”, según se lee en la descripción de la cuenta. Al comparar la entrevista difundida hace más de dos años (el 20 de septiembre de 2021) con la publicación objeto de esta verificación, notamos que la vestimenta de MrBeast y la de los conductores, así como el escenario en el que se encuentran, son iguales.

Sin embargo, también identificamos diferencias: en ninguna parte aparece O’Donnell ni el logo de CBS con la mención al noticiero que ella conduce que sí se ve en en el área inferior del video desinformante. Tampoco se observa en la esquina superior derecha el logo de TVN (Televisión Nacional de Chile) ni en la parte inferior de la pantalla la frase “Mr.Beast ha regalado más de 100.000,000 de dilated [sic] en su carrera” o el cintillo que va rotando durante todo el video manipulado que dice: “La nueva aplication [sic] móvil bate todos los récords. Más de 100,000 descargas”.

Al escuchar la grabación original, en ningún momento se menciona una aplicación de casino en línea, sino que abordan la trayectoria de MrBeast, su estrategia para optimizar su contenido en YouTube y cómo las producciones de sus videos son de alrededor de 500,000 dólares.

En busca de información adicional, hicimos una búsqueda con palabras clave (MrBeast promueve aplicación de casino), en inglés, en Google y encontramos artículos difundidos por verificadores de India, miembros –como elDetector– de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés), que desmienten publicaciones similares sobre la supuesta promoción de un juego de casino en línea en las que usan el mismo patrón: la inclusión de imágenes de presentadores de noticieros y de MrBeast.

No es la primera vez que la imagen de MrBeast, quien ha amasado una fortuna y cuenta con más de 236 millones de suscriptores en su canal de YouTube, se usa para promover falsamente un producto. En octubre de 2023, el mismo youtuber compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un mensaje, junto a un video en el que supuestamente aparecía promocionando un teléfono móvil por sólo 2 dólares, en el que alerta que “mucha gente está recibiendo este anuncio fraudulento mío de deepfake” y señala que “este es un problema grave”.

Al visitar el perfil la cuenta que compartió el post que estamos verificamos, comprobamos que la página no pertenece a MrBeast, ni tampoco a Colin and Samir, sino que se identifica como una organización sin fines de lucro que brinda “ayuda y soluciones de agua potable a comunidades necesitadas en todo el mundo”.

Conclusión

Es falso que el creador de contenidos en YouTube MrBeast promocionó, durante esa entrevista con Colin Rosenblum y Samir Chaudry, una aplicación de casino en línea para generar dinero, como se muestra en un video que circula en Facebook. Desde elDetector constatamos que el audio de la grabación fue manipulado de manera que parezca que MrBeast habla de la aplicación, cuando no es así, sino que en la conversación original publicada hace más de dos años compartió su experiencia como youtuber. Verificadores de India han calificado como falsas publicaciones similares que presentan a MrBeast anunciando también un juego de casino. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

