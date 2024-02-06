El peligro por inundaciones y deslaves persiste en California pese a que las tormentas amainan: hay tres muertos

Video Las imágenes de las inundaciones y deslizamientos que deja un nuevo río atmosférico en California

Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán persistiendo en el sur de California aunque con menor intensidad que el temporal de proporciones históricas que causó este lunes al menos tres muertes, así como grandes inundaciones urbanas, desprendimiento de rocas y apagones masivos en el estado.

En el área metropolitana de Los Ángeles cayeron entre 5 y 10 pulgadas de lluvia y se pronosticaban más para este martes, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Prácticamente todo el sur de California amaneció bajo avisos y alertas de inundaciones repentinas.

El Departamento de Bomberos dijo que el lunes debieron hacer frente a 49 desprendimientos de lodo y rocas, 130 reportes de inundaciones, media docena de incendios y varios rescates de automovilistas varados.

Las autoridades informaron de tres muertes causadas por la tormenta: un hombre que fue aplastado por un árbol gigante en el patio de su casa en Yuba City, otra persona que falleció de manera similar en Boulder Creek y un hombre que sufrió un traumatismo con un objeto contundente en Sacramento.

Un hombre pasea a su perro por una de las riberas del río Los Ángeles. Imagen Damian Dovarganes/AP



En horas de la madrugada del martes, unos 200,000 clientes del servicio eléctrico llegaron a no tener luz, según datos de la página PowerOutage.us.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a los residentes a evitar conducir, advirtiendo de la caída de árboles y tendidos eléctricos en las carreteras inundadas.

Hasta el lunes por la tarde, el centro de Los Ángeles había registrado el tercer periodo de dos días más lluvioso de la historia y seguía habiendo precipitaciones, señaló Dave Bruno, meteorólogo en la oficina en Los Ángeles del NWS. La zona también estaba en condiciones de recibir cerca de la mitad de su precipitación anual en una sola tormenta.

“Esto es algo que se recordará, tan sólo por los números, durante un tiempo”, dijo Bruno.

Los refugios estaban añadiendo camas para la población sin hogar de la ciudad, que es de casi 75,000 personas.

Jeffrey Raines limpia una calle que recibió ramas y lodo durante la tormenta de este lunes en Los Ángeles. Imagen Ethan Swope/AP

Hacia dónde se mueve la tormenta

El río atmosférico que alimenta las tormentas llevará lluvias intensas hacia el suroeste del desierto de Mojave este martes así como a las cotas más elevadas de las cordilleras Transversales y Peninsulares en el sur de California y en Arizona.

El NWS alerta sobre el peligro de inundaciones repentinas tanto en partes del sur de California como en la cuenca del río Colorado, y deslaves debido a las condiciones todavía muy húmedas.

La nieve caerá en la Sierra Nevada y será abundante en elevaciones por encima de los 7,000 pies, según el pronóstico.

El sistema se desplaza lentamente hacia el este lo que llevará intensas nevadas a las cordilleras montañosas regionales al oeste de las Montañas Rocosas en los próximos días. También en la región de las Cuatro Esquinas se pronostican acumulaciones de nieve de más de 2 pies.

En el resto de la región afectada por las tormentas verán una mezcla de lluvia moderada y chubascos de nieve, aunque se espera que cualquier acumulación de nieve sea limitada, dice la agencia.