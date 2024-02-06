Cambiar Ciudad
Tormentas severas

El peligro por inundaciones y deslaves persiste en California pese a que las tormentas amainan: hay tres muertos

En Los Ángeles, los bomberos debieron atender 49 desprendimientos de rocas y lodos, 130 reportes de inundaciones, media docena de incendios de estructuras y varios rescates de automovilistas varados. Este martes, amanecen 150,000 clientes sin servicio eléctrico.

Por:
Univision y AP
Video Las imágenes de las inundaciones y deslizamientos que deja un nuevo río atmosférico en California

Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán persistiendo en el sur de California aunque con menor intensidad que el temporal de proporciones históricas que causó este lunes al menos tres muertes, así como grandes inundaciones urbanas, desprendimiento de rocas y apagones masivos en el estado.

En el área metropolitana de Los Ángeles cayeron entre 5 y 10 pulgadas de lluvia y se pronosticaban más para este martes, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Prácticamente todo el sur de California amaneció bajo avisos y alertas de inundaciones repentinas.

PUBLICIDAD

El Departamento de Bomberos dijo que el lunes debieron hacer frente a 49 desprendimientos de lodo y rocas, 130 reportes de inundaciones, media docena de incendios y varios rescates de automovilistas varados.

Las autoridades informaron de tres muertes causadas por la tormenta: un hombre que fue aplastado por un árbol gigante en el patio de su casa en Yuba City, otra persona que falleció de manera similar en Boulder Creek y un hombre que sufrió un traumatismo con un objeto contundente en Sacramento.

Un hombre pasea a su perro por una de las riberas del río Los Ángeles.
Un hombre pasea a su perro por una de las riberas del río Los Ángeles.
Imagen Damian Dovarganes/AP

Más sobre Tormentas severas

Al menos dos muertos por fuertes tormentas e inundaciones en Texas y Oklahoma
2 mins

Al menos dos muertos por fuertes tormentas e inundaciones en Texas y Oklahoma

Meteorología
El sur y el Medio Oeste de EEUU sufren lluvias e inundaciones sin haberse recuperado aún de los mortales tornados
6 mins

El sur y el Medio Oeste de EEUU sufren lluvias e inundaciones sin haberse recuperado aún de los mortales tornados

Meteorología
Los estragos causados por tornados en el sur y Medio Oeste de EEUU: millones continúan en zonas de "alto riesgo"
6 mins

Los estragos causados por tornados en el sur y Medio Oeste de EEUU: millones continúan en zonas de "alto riesgo"

Meteorología
Cómo los recortes de 'DOGE' afectarán pronosticar el tiempo y eventos extremos como tornados y tormentas
5 mins

Cómo los recortes de 'DOGE' afectarán pronosticar el tiempo y eventos extremos como tornados y tormentas

Meteorología
Tormenta invernal y peligrosos vientos azotan desde el norte del país hasta Texas
3 mins

Tormenta invernal y peligrosos vientos azotan desde el norte del país hasta Texas

Meteorología
Una tormenta con condiciones extremas deja al menos 39 muertos en varios estados de EEUU
4 mins

Una tormenta con condiciones extremas deja al menos 39 muertos en varios estados de EEUU

Meteorología
Tormentas eléctricas, granizos y tornados amenazan zonas de Texas y otros estados
2 mins

Tormentas eléctricas, granizos y tornados amenazan zonas de Texas y otros estados

Meteorología
Nueva tormenta invernal amenaza al Noreste de EEUU y los Grandes Lagos con más nieve y frío: este es el pronóstico
4 mins

Nueva tormenta invernal amenaza al Noreste de EEUU y los Grandes Lagos con más nieve y frío: este es el pronóstico

Meteorología
Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias
6 mins

Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias

Meteorología
Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana
4 mins

Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana

Meteorología


En horas de la madrugada del martes, unos 200,000 clientes del servicio eléctrico llegaron a no tener luz, según datos de la página PowerOutage.us.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a los residentes a evitar conducir, advirtiendo de la caída de árboles y tendidos eléctricos en las carreteras inundadas.

Hasta el lunes por la tarde, el centro de Los Ángeles había registrado el tercer periodo de dos días más lluvioso de la historia y seguía habiendo precipitaciones, señaló Dave Bruno, meteorólogo en la oficina en Los Ángeles del NWS. La zona también estaba en condiciones de recibir cerca de la mitad de su precipitación anual en una sola tormenta.

“Esto es algo que se recordará, tan sólo por los números, durante un tiempo”, dijo Bruno.

Los refugios estaban añadiendo camas para la población sin hogar de la ciudad, que es de casi 75,000 personas.

Jeffrey Raines limpia una calle que recibió ramas y lodo durante la tormenta de este lunes en Los Ángeles.
Jeffrey Raines limpia una calle que recibió ramas y lodo durante la tormenta de este lunes en Los Ángeles.
Imagen Ethan Swope/AP

Hacia dónde se mueve la tormenta

El río atmosférico que alimenta las tormentas llevará lluvias intensas hacia el suroeste del desierto de Mojave este martes así como a las cotas más elevadas de las cordilleras Transversales y Peninsulares en el sur de California y en Arizona.

PUBLICIDAD

El NWS alerta sobre el peligro de inundaciones repentinas tanto en partes del sur de California como en la cuenca del río Colorado, y deslaves debido a las condiciones todavía muy húmedas.

La nieve caerá en la Sierra Nevada y será abundante en elevaciones por encima de los 7,000 pies, según el pronóstico.

El sistema se desplaza lentamente hacia el este lo que llevará intensas nevadas a las cordilleras montañosas regionales al oeste de las Montañas Rocosas en los próximos días. También en la región de las Cuatro Esquinas se pronostican acumulaciones de nieve de más de 2 pies.

En el resto de la región afectada por las tormentas verán una mezcla de lluvia moderada y chubascos de nieve, aunque se espera que cualquier acumulación de nieve sea limitada, dice la agencia.

Algo de lluvia helada y aguanieve serán posibles, así como algunas pulgadas de nieve, especialmente para el noreste de Montana.

Relacionados:
Tormentas severasTormenta invernalInundacionesInundaciones repentinasMuertesCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD