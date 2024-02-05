Al menos tres muertos, deslaves y lluvias torrenciales: los efectos de las tormentas en California

Video Las imágenes de las inundaciones y deslizamientos que deja un nuevo río atmosférico en California

Al menos tres muertos, fuertes lluvias, inundaciones y más de un millón de personas sin electricidad ha dejado a su paso una tormenta de proporciones históricas en California.

Los fuertes vientos que acompañan a la tormenta provocaron la caída de árboles, lo que causó los decesos en diferentes puntos del estado, informaron las autoridades.

Se han registrado niveles récord de lluvia en Los Ángeles.

La tormenta, con ráfagas de 60 mph o más, es parte del un 'río atmosférico' denominado "Pineapple Express", un fenómeno climático que surge en el archipiélago de Hawaii y que arrastra fuertes lluvias y vientos a la costa de California. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) la describió como "la tormenta más grande de la temporada".

Esta es la segunda tormenta provocada por un 'río atmosférico' que azota el estado en el lapso de unos días. Alrededor de 1.4 millones de personas de la zona de Los Ángeles, incluidas las colinas de Hollywood y Beverly Hills, estaban bajo aviso de inundación repentina el lunes.

Hasta 9 pulgadas de lluvia han caído en la zona, y se espera más, según el NWS, que llamó a las inundaciones repentinas y la amenaza de deslizamientos de tierra "una situación particularmente peligrosa."

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles tiene 1,000 bomberos en servicio para hacer frente a 49 reportes de deslaves, 130 informes de inundaciones, media docena de incendios de estructuras y varios rescates de automovilistas varados en vehículos.

Qué se sabe de los muertos

En Yuba City, al noreste de San Francisco, la policía dijo que estaba investigando la muerte de un hombre encontrado bajo una gran secuoya en su patio trasero el domingo por la noche. Un vecino oyó caer el árbol, y es posible que el hombre estuviera usando una escalera para intentar despejar la secuoya cuando murió, dijo la policía en Facebook.

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz confirmó que otra persona murió por la caída de un árbol mientras estaba en su casa en Boulder Creek el domingo. Uno de los residentes pudo escapar de la vivienda, pero el otro quedó atrapado dentro, explicó el portavoz a KSBW News.

Mientras que en Sacramento, un hombre de 41 años murió el domingo a causa de las heridas que sufrió tras ser golpeado por un árbol derribado por el viento, según las autoridades locales. La oficina forense del condado de Sacramento indicó que el hombre murió tras sufrir un traumatismo por objeto contundente, dijo Kim Nava, portavoz del condado a ABC News.

Los Ángeles en estado de emergencia por tormentas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el lunes una declaración de emergencia local mientras la ciudad sigue siendo azotada por fuertes lluvias y vientos.

La declaración de emergencia "ayudará para poder brindar una respuesta y garantizará que la ciudad disponga de los recursos necesarios para responder a la tormenta ahora, pero también en el periodo de recuperación", declaró Bass.



La alcaldesa instó a los residentes a evitar conducir, advirtiendo de árboles caídos y líneas eléctricas en las carreteras inundadas.

Más de 10 pulgadas de lluvia han caído en las montañas de Santa Mónica y Los Ángeles, dijo el jefe de Bomberos Kristin Crowley, quien también advirtió que las inundaciones, desprendimientos de rocas y escombros seguirá siendo una amenaza en las zonas alrededor de donde hubo recientes incendios forestales.

Casas valuadas en miles de millones en Hollywood y Beverly Hills quedaron cubiertas de lodo

Las corrientes de los ríos arrastraron lodo, piedras y objetos de las casas colina en Studio City, una zona situada en la parte trasera de Hollywood Hills que debe su nombre a un terreno de los estudios de cine.

Varias casas resultaron dañadas por el desprendimiento de escombros. Dieciséis residentes fueron evacuados en Studio City y dos casas sufrieron daños, dijeron funcionarios de la ciudad.

También los bomberos reportaron que una corriente de escombros causó daños significativos en aproximadamente 5 casas.

"Afortunadamente, nadie ha quedado atrapado. El Departamento de Construcción y Seguridad ha sido notificado para evaluar y etiquetar en rojo cualquier estructura seriamente comprometida. Los bomberos ayudaron a los residentes en la evacuación. Aproximadamente 10 personas han sido desplazadas", dijo en una alerta el departamento de bomberos de Los Ángeles.

Los bomberos atienden numerosos llamados de ayuda

Frente a la costa de Long Beach, 19 personas fueron rescatadas el domingo después de que el velero de 40 pies en el que viajaban perdiera el mástil, dijo Brian Fisk, bombero y paramédico del Departamento de Bomberos de Long Beach.

Otra embarcación escuchó la llamada de socorro por la radio marítima y ayudó a rescatar a ocho personas, mientras que 11 pudieron llegar al rompeolas junto a la bahía de Alamitos, donde fueron rescatadas por los socorristas, dijo. Una persona fue atendida por lesiones.

"Salieron a navegar con vientos huracanados y tiempo tormentoso", dijo Fisk. "Tuvieron mucha, mucha suerte".

Los bomberos han pedido a los residentes que no se encuentren en áreas de evacuación que por favor permanezcan en casa y eviten ser parte de los numerosos pedidos de rescate.

“Por favor, quédese en casa, si es posible. Evite todas las carreteras hacia los cañones. Hay peligros generalizados, especialmente en los cañones. Usted probablemente no será capaz de pasar por las carreteras y puede llegar a ser parte de una de las muchas respuestas de emergencia”, pidió el departamento de Los Ángeles en redes sociales.

Nevadas y cancelaciones de vuelos, otras consecuencias de la tormenta

Sobre las montañas, la lluvia caía en forma de nieve, y algunas partes de Sierra Nevada estaban a punto de recibir otro manto de nieve, con lo que el total semanal llegaría cerca de los 3.5 pies.

El NWS alertó que se esperaban fuertes nevadas en toda Sierra Nevada e instó a los automovilistas a evitar las carreteras de montaña.

Por su parte, el sitio aeronáutico Flightaware.com, indicó que decenas de vuelos dentro y fuera del aeropuerto de Los Ángeles tuvieron retrasos o fueron cancelados.

