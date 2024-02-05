"Situación extremadamente peligrosa": Los Ángeles recibe más lluvia este lunes tras un fin de semana de tormentas

Video Declaran estado de emergencia en ocho condados de California por la tormenta invernal

Las inundaciones urbanas y costeras, así como el oleaje elevado seguirán siendo "motivo de preocupación" hasta la noche de este lunes en el Sur de California, hacia donde se desplaza un río atmosférico que el fin de semana golpeó el norte del estado causando grandes estragos y cortes de luz.

Más de 657,000 clientes permanecían sin servicio eléctrico en horas de la madrugada, según la página de seguimiento PowerOutage.us.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo en un boletín temprano este lunes que el "profundo sistema de tormentas del Pacífico" se desplaza lentamente a lo largo de la costa oeste y se adentra más en tierra, lo que dará pie a "precipitaciones muy intensas" y creciente inestabilidad.

La situación en Los Ángeles luce complicada debido a los deslaves que pueden producir las nuevas lluvias, especialmente alrededor de Santa Mónica como indica el Servicio nacional de Meteorología.

‼️EXTREMELY DANGEROUS SITUATION UNFOLDING IN THE HOLLYWOOD HILLS AREA AND AROUND THE SANTA MONICA MOUNTAINS‼️ Life threatening landslides and additional flash flooding expected overnight tonight. Avoid travel if at all possible. #LArain #CAwx #Socal #Californiastorm — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 5, 2024

Las zonas de mayor riesgo son la Cuenca de Los Ángeles y las Cordilleras Transversales orientales, donde la acumulación de agua podría alcanzar hasta entre 5 y 8 pulgadas.

El gobernador Gavin Newsom declaró el domingo el estado de emergencia para los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador activó su centro de operaciones y posicionó personal y equipo en las áreas de mayor riesgo.

"Las condiciones cada vez más saturadas y las inundaciones en curso se verán exacerbadas aún más por estas precipitaciones adicionales, manteniendo la amenaza de inundaciones repentinas, urbanas y de arroyos pequeños potencialmente catastróficas a nivel local, así como la amenaza de deslizamientos de tierra y flujos de lodo", alerta el NWS.



La agencia agrega que las lluvias serán localmente intensas en el noroeste, hacia la costa central de California, y también en partes del desierto de Mojave, y es posible que persistan vientos fuertes y ráfagas.

En la Sierra Nevada, por encima de los 5,000 pies, habrá nieve abundante con tasas de acumulación de entre 2 y 3 pulgadas por hora y vientos racheados de hasta 60 mph, que representan un serio peligro para los desplazamientos debido a condiciones de ventisca.

El sistema se moverá hacia las cadenas montañosas regionales de la Gran Cuenca Central de Nevada y el noreste en partes de las Montañas Rocosas del Norte de Idaho y Wyoming el lunes, y hacia la región de las Cuatro Esquinas el martes, dejando acumulaciones de nieve de 2 pies o más.

Más al sur, en el suroeste del desierto, la continua entrada de humedad provocará lluvias más intensas el martes y en partes del oeste de Arizona y el sur de Nevada.

