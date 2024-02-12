Más de 15 pulgadas de nieve: una poderosa tormenta invernal paraliza y tiñe de blanco el noreste de EEUU

Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de Estados Unidos

Partes del Noreste de EEUU son castigadas por una peligrosa tormenta que ha puesto en alerta a más de 35 millones de personas desde Philadelphia hasta Boston provocando el cierre de escuelas, cancelaciones de vuelos y advertencias de peligro en carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), predijo fuertes vientos y más de un pie de nieve en algunas áreas.

Cerca de las 8:30 am la lluvia se convirtió en nieve en Washington donde se encontraba en ese momento las parte sur de la nevada mientras caía nieve más sólida en el norte de Nueva Jersey.

La nevada más intensa cayó cerca de la ciudad de Nueva York y el área Long Island, donde se vieron volúmenes de entre 1 a 2 pulgadas por hora hasta las 11 am, con acumulaciones de nieve de hasta medio pie en cerca de tres horas.

Según el sitio de monitoreo del tráfico aéreo Flightaware.com, casi 1,500 vuelos habían sido cancelados hasta el martes a las 11:15 am, cientos de ellos desde las ciudades de Nueva York y Boston.

Algunas de las nevadas más intensas se pronosticaron para los suburbios del norte de la ciudad de Nueva York y el suroeste de Connecticut, donde se esperaban de 12 a 15 pulgadas, según el NWS.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar las 60 mph frente a la costa de Massachusetts y 40 mph en partes del interior del sur de Nueva Inglaterra.

Los meteorólogos dijeron que la trayectoria de la tormenta ha sido difícil de predecir, y los modelos del lunes mostraban que se mueve más hacia el sur, lo que podría disminuir los pronósticos de nevadas.

El Centro de Predicción Meteorológica, otra agencia gubernamental, explicó que una tormenta frente a las costas del noreste del país atrae el aire más frío y genera vientos gélidos desde el norte.

La sede del NWS en Maryland alertó sobre el movimiento de la tormenta que podría traer lluvias y luego nieve, y emitió una advertencia para los condados de Frederick y Washington y áreas hacia el oeste del estado.

Escuelas cerradas y advertencias para viajes en carretera y vuelos

El sistema escolar de la ciudad de Nueva York dijo que cambiaría las clases al aprendizaje remoto y cerraría sus edificios el martes debido a la tormenta inminente.

"Con varios centímetros de nieve, poca visibilidad en las carreteras y posibles inundaciones costeras en nuestra dirección, los neoyorquinos deben prepararse antes de la tormenta y tomar las precauciones necesarias para permanecer seguros", dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado.

"Si no tienes que estar en las carreteras mañana, quédate en casa", aseguró.

NYC Health Hospital, la mayor cadena de hospitales en el país, aconsejó a los neoyorquinos que atiendan su seguridad y se ocupen de sus vecinos "ayudando a quienes lo necesiten cuando hace frío afuera".

En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey dijo a todos los empleados no esenciales del Poder Ejecutivo que no se presentaran a trabajar el martes. Las escuelas de Boston cierran y entra en vigor una prohibición de estacionamiento. Se implementaron cierres y prohibiciones similares en ciudades y pueblos de toda la región.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que los refugios para personas sin hogar de la ciudad permanecerán abiertos. "Con la llegada de nuestra primera gran tormenta de nieve este invierno, los equipos de la ciudad están preparados para despejar nuestras carreteras y responder a cualquier emergencia durante la tormenta", dijo Wu.

Los funcionarios de transporte en Pennsylvania instaron a la gente a evitar viajes innecesarios y dijeron que las restricciones de vehículos entrarían en vigor el martes temprano en las vías más importantes.

Los aeropuertos de la región pidieron a los viajeros que consultaran con sus aerolíneas en caso de cancelaciones y retrasos.