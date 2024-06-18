Cambiar Ciudad
Tormentas y Huracanes

Primeras alertas de tormenta tropical de la temporada: aviso para la costa occidental de Texas y el noreste de México bajo vigilancia

Lo que inicialmente fuera una 'vigilancia' para la costa occidental de Texas, desde Port O'Connor hasta la desembocadura del río Bravo, se convirtió al amanecer de este martes en un 'aviso' de tormenta tropical. Además, el NWS puso en 'vigilancia' el noreste de la costa mexicana del Golfo, desde el río Bravo hasta el puerto de Altamira. Sigue aquí la trayectoria en vivo de este sistema tropical.

Univision picture
Por:Univision
Video Temporada de huracanes 2024: estar informados y un plan familiar de evacuación, las recomendaciones de expertos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió sus primeras alertas de la actual temporada de huracanes en el Atlántico por el posible impacto de lo que en la mañana de este martes seguía siendo 'Potencial ciclón tropical Uno' y que amenazaba con fuertes lluvias e inundaciones a partes de Estados Unidos, México y América Central.

Lo que inicialmente fue 'vigilancia' para la costa occidental de Texas, desde Port O'Connor hasta la desembocadura del río Bravo, se convirtió al amanecer de este martes en un 'aviso' de tormenta tropical, lo cual implica que en el área se esperan condiciones de tormenta tropical en las siguientes 36 horas. Además, el NWS emitió una vigilancia para el noreste de la costa mexicana del Golfo, desde el río Bravo hasta el puerto de Altamira.

PUBLICIDAD

Este sistema tropical registraba este martes vientos de cerca de 40 millas por hora. El NWS pronosticaba que se convirtiera en tormenta tropical el miércoles, casi 24 horas antes de que alcanzara la costa oeste de México. Sigue aquí su trayectoria en vivo.

Cono de trayectoria del Potencial Ciclón Tropical Uno.
Cono de trayectoria del Potencial Ciclón Tropical Uno.
Imagen Centro Nacional de Huracanes

Más sobre Tormentas y Huracanes

El efecto Fujiwhara, el peligroso 'baile' de dos tormentas que puede ocurrir en el Atlántico
2 mins

El efecto Fujiwhara, el peligroso 'baile' de dos tormentas que puede ocurrir en el Atlántico

Meteorología
Tormentas dejan un muerto y un herido en Nebraska; cientos de reclusos tuvieron que ser evacuados
2 mins

Tormentas dejan un muerto y un herido en Nebraska; cientos de reclusos tuvieron que ser evacuados

Meteorología
Chantal se degrada a depresión tropical mientras avanza por el este de Carolina del Norte
2 mins

Chantal se degrada a depresión tropical mientras avanza por el este de Carolina del Norte

Meteorología
El Centro Nacional de Huracanes está a punto de perder su acceso a tecnología clave
5 mins

El Centro Nacional de Huracanes está a punto de perder su acceso a tecnología clave

Meteorología
Fuertes tormentas en EEUU causan 2 muertes y amenazan con provocar incendios y nevadas
4 mins

Fuertes tormentas en EEUU causan 2 muertes y amenazan con provocar incendios y nevadas

Meteorología
'Brutal' temporada ciclónica: los tres huracanes que hicieron historia en 2024
4 mins

'Brutal' temporada ciclónica: los tres huracanes que hicieron historia en 2024

Meteorología
Depresión tropical 19: CNH espera que se convierta en la tormenta tropical Sara en el Caribe
3 mins

Depresión tropical 19: CNH espera que se convierta en la tormenta tropical Sara en el Caribe

Meteorología
El huracán Rafael deja daños "muy fuertes" y un nuevo apagón total en Cuba, tras atravesar el oeste de la isla con categoría 3
3 mins

El huracán Rafael deja daños "muy fuertes" y un nuevo apagón total en Cuba, tras atravesar el oeste de la isla con categoría 3

Meteorología
🔴 Últimas noticias, en vivo | Más de 40 muertos, inundaciones y daños severos en cuatro estados del sureste por Helene
95 Historias
Liveblog

🔴 Últimas noticias, en vivo | Más de 40 muertos, inundaciones y daños severos en cuatro estados del sureste por Helene

Meteorología
El huracán Helene se fortalece a categoría 2 mientras sigue avanzando hacia Florida
3 mins

El huracán Helene se fortalece a categoría 2 mientras sigue avanzando hacia Florida

Meteorología


El Centro Nacional de Huracanes del Servicio Meterológico Nacional pidió a los residentes en estas áreas que no se concentren en la trayectoria de pronóstico exacta de este sistema, ya que "la perturbación es muy grande y es probable que las lluvias, las inundaciones costeras y los impactos del viento ocurran lejos del centro a lo largo de las costas de Texas y el noreste de México".

Según el boletín del NWS, vientos con fuerza de tormenta tropical podrán extenderse hasta 290 millas al noreste del centro de este sistema.

Fuertes lluvias, inundaciones costeras y vientos

Se espera que lo que podría convertirse en la tormenta tropical Alberto este miércoles produzca acumulados de lluvia de entre 5 y 10 pulgadas a lo largo del noreste de México y el Sur de Texas, y podrían llegar a las 15 pulgadas en zonas aisladas.

El NWS advirtió que las fuertes lluvias asociadas a este sistema pueden producir inundaciones repentinas y algunos deslizamientos de tierra en zonas más altas en el noroeste de México.

Además, la marejada ciclónica que puede producir este sistema, en combinación con el ciclo de la marea alta puede hacer que áreas cerca de la costa queden inundadas. Se temen entre 2 a 4 pies de agua en zonas como Sargent, Sabine Pass, la bahía Galveston y otros puntos de Texas.

PUBLICIDAD

Las mayores penetraciones del mar se esperan en la costa más cercana y al norte de la zona por donde toque tierra, y ahí la subida del agua podría verse también acompañada por olas grandes y peligrosas.

En México, son posibles inundaciones costeras menores al norte del punto de entrada a tierra. Partes de América Central también pueden experimentar fuertes lluvias y los suecos secos y abrumados por la sequía en partes de México y Centroamérica podrían verse rápidamente desbordados, por lo que podrían producirse inundaciones.


Mira también:

Video Autos abandonados y casas inundadas: las impactantes imágenes tras días de fuertes lluvias en Florida
Relacionados:
Tormentas y HuracanesInundacionesAmérica CentralEstados UnidosGolfo de MéxicoInundaciones repentinas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD