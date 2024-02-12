La tormenta de lluvia, nieve y vientos que amenaza al noreste de EEUU antes de San Valentín

Video California enfrenta una de las mayores tormentas en décadas: 40 millones de personas en peligro de inundaciones

El nor'easter, el fenómeno natural que en la temporada invernal suele traer tormentas a lo largo de la costa este de Estados Unidos, golpeará la región antes del Día de San Valentín con intensas lluvias, nevadas y vientos que pueden causar inundaciones y serias complicaciones en los desplazamientos.

Este sistema de tormentas llegará a los estados del Atlántico Medio la noche de este lunes y se extenderá hasta el martes por la mañana, cuando azote la región de Nueva Inglaterra, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

De acuerdo con el pronóstico, Pennsylvania, Nueva York y la parte sur de Nueva Inglaterra recibirán abundante nieve, con acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas.

"El nor'easter traerá vientos fuertes a la región el martes, lo que, junto con las fuertes nevadas, podría dañar árboles y líneas eléctricas. Los vientos fuertes también implican una amenaza de inundaciones costeras", en particular en Nueva Jersey y Long Island, puntualiza el reporte del NWS.



El NWS insta a preparase para cierres parciales o completos de carreteras, sobre todo el martes cuando las precipitaciones serán mucho más copiosas. La ciudad de Nueva York recibirá abundante lluvia y aguanieve.

Aparcamientos, parques y edificios con sótanos cerca del paseo marítimo Long Island son especialmente vulnerables a las inundaciones, alertó el NWS.

Más nieve hacia el valle de Ohio

El pronóstico también advierte sobre una "importante tormenta de invierno" que atravesará este lunes el Valle de Ohio, produciendo nevadas localmente intensas, de hasta 6 pulgadas de acumulación.

Más al sur y al este, la interacción de la bolsa de humedad con la inestabilidad proveniente desde el golfo de México ocasionará fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

"Es posible que haya inestabilidad adicional, con vientos localmente fuertes, zonas aisladas de granizo grande y algunos tornados" en el centro y sur de Alabama, centro y sur de Georgia, el Panhandle de Forida y el sur de Carolina del Sur, dijo el Centro de Predicción de Tormentas.

Además de la amenaza de tiempo tormentoso, condiciones adversas sobre el Sureste, se esperan lluvias intensas, y puede haber suficiente precipitación para producir instancias aisladas o ampliamente dispersas de inundaciones repentinas. El Centro de Predicción del Tiempo reportó un 'riesgo leve' de precipitaciones excesivas (nivel 2 de 4) en partes del Sureste para abordar esta preocupación.