Cambiar Ciudad
Tormenta invernal

La tormenta de lluvia, nieve y vientos que amenaza al noreste de EEUU antes de San Valentín

Pennsylvania, Nueva York y la parte sur de Nueva Inglaterra recibirán entre lunes y martes abundante nieve, con acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas, que pueden complicar los desplazamientos por tierra. También podrían desatarse vientos capaces de dañar árboles y el tendido eléctrico.

Por:
Univision
Video California enfrenta una de las mayores tormentas en décadas: 40 millones de personas en peligro de inundaciones

El nor'easter, el fenómeno natural que en la temporada invernal suele traer tormentas a lo largo de la costa este de Estados Unidos, golpeará la región antes del Día de San Valentín con intensas lluvias, nevadas y vientos que pueden causar inundaciones y serias complicaciones en los desplazamientos.

Este sistema de tormentas llegará a los estados del Atlántico Medio la noche de este lunes y se extenderá hasta el martes por la mañana, cuando azote la región de Nueva Inglaterra, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

PUBLICIDAD

De acuerdo con el pronóstico, Pennsylvania, Nueva York y la parte sur de Nueva Inglaterra recibirán abundante nieve, con acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas.

"El nor'easter traerá vientos fuertes a la región el martes, lo que, junto con las fuertes nevadas, podría dañar árboles y líneas eléctricas. Los vientos fuertes también implican una amenaza de inundaciones costeras", en particular en Nueva Jersey y Long Island, puntualiza el reporte del NWS.

Notas Relacionadas

Lo que hay que saber sobre cómo afecta la ola de frío polar la capacidad de carga de los autos eléctricos

Lo que hay que saber sobre cómo afecta la ola de frío polar la capacidad de carga de los autos eléctricos

Meteorología
5 min

Más sobre Tormenta invernal

Un enorme sistema de tormentas amenaza a gran parte de EEUU con tornados, nevadas y hasta incendios forestales
3 mins

Un enorme sistema de tormentas amenaza a gran parte de EEUU con tornados, nevadas y hasta incendios forestales

Meteorología
¿Creías que el invierno había terminado? Otro congelante vórtice polar azota partes del este de EEUU
5 mins

¿Creías que el invierno había terminado? Otro congelante vórtice polar azota partes del este de EEUU

Meteorología
La "congelante" ola de tormentas que azota el noreste de EEUU y que se prolongará por varios días
3 mins

La "congelante" ola de tormentas que azota el noreste de EEUU y que se prolongará por varios días

Meteorología
Millones en EEUU se preparan para tormentas invernales con fuerte descenso de temperaturas, incluso en zonas no acostumbradas
5 mins

Millones en EEUU se preparan para tormentas invernales con fuerte descenso de temperaturas, incluso en zonas no acostumbradas

Meteorología
Una nueva tormenta amenaza al sur de EEUU en medio del poderoso clima extremo que azota partes del país
7 mins

Una nueva tormenta amenaza al sur de EEUU en medio del poderoso clima extremo que azota partes del país

Meteorología
Accidentes de tráfico, vuelos cancelados y nevadas: los impactos de la tormenta invernal en EEUU
1:02

Accidentes de tráfico, vuelos cancelados y nevadas: los impactos de la tormenta invernal en EEUU

Meteorología
Carreteras completamente blancas: imágenes de las peligrosas nevadas en EEUU
1:12

Carreteras completamente blancas: imágenes de las peligrosas nevadas en EEUU

Meteorología
Al menos un muerto y un desaparecido tras una fuerte tormenta en la costa central de California
3 mins

Al menos un muerto y un desaparecido tras una fuerte tormenta en la costa central de California

Meteorología
Tormentas invernales: un tornado sorprende a residentes del norte de California
4 mins

Tormentas invernales: un tornado sorprende a residentes del norte de California

Meteorología
Un río atmosférico con riesgo de bomba ciclónica amenaza con provocar caos en el Noreste
2 mins

Un río atmosférico con riesgo de bomba ciclónica amenaza con provocar caos en el Noreste

Meteorología


El NWS insta a preparase para cierres parciales o completos de carreteras, sobre todo el martes cuando las precipitaciones serán mucho más copiosas. La ciudad de Nueva York recibirá abundante lluvia y aguanieve.

Aparcamientos, parques y edificios con sótanos cerca del paseo marítimo Long Island son especialmente vulnerables a las inundaciones, alertó el NWS.

Más nieve hacia el valle de Ohio

El pronóstico también advierte sobre una "importante tormenta de invierno" que atravesará este lunes el Valle de Ohio, produciendo nevadas localmente intensas, de hasta 6 pulgadas de acumulación.

Más al sur y al este, la interacción de la bolsa de humedad con la inestabilidad proveniente desde el golfo de México ocasionará fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

"Es posible que haya inestabilidad adicional, con vientos localmente fuertes, zonas aisladas de granizo grande y algunos tornados" en el centro y sur de Alabama, centro y sur de Georgia, el Panhandle de Forida y el sur de Carolina del Sur, dijo el Centro de Predicción de Tormentas.

PUBLICIDAD

Además de la amenaza de tiempo tormentoso, condiciones adversas sobre el Sureste, se esperan lluvias intensas, y puede haber suficiente precipitación para producir instancias aisladas o ampliamente dispersas de inundaciones repentinas. El Centro de Predicción del Tiempo reportó un 'riesgo leve' de precipitaciones excesivas (nivel 2 de 4) en partes del Sureste para abordar esta preocupación.

A mediados de semana llega al Noroeste otro sistema de tormentas que traerá áreas de lluvias intensas a las cordilleras costeras del Pacífico y nevadas intensas para las elevaciones más altas de las Cascadas y las Rocosas.

Relacionados:
Tormenta invernalTormentas severastormenta de viento Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD