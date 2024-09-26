El huracán Helene se fortalece a categoría 2 mientras sigue avanzando hacia Florida

El huracán Helene, que ha seguido fortaleciéndose mientras avanza por el golfo de México, alcanzó en la mañana de este jueves la categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 100 mph, según el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, por sus siglas en inglés).

"Se espera que se intensifique adicionalmente de forma significativa", señaló el NHC en su boletín de las 8 am hora del Este, cuando situó el ojo del huracán a 320 al suroeste de Tampa, moviéndose hacia el noreste a 12 mph.

PUBLICIDAD

El NHC espera que se acelere este movimiento y que llegue a la costa del Big Bend en algún momento de la noche de este jueves o la madrugada del viernes.

Los pronósticos apuntan a que Helene seguirá ganando fuerza y tocará tierra en la costa del Big Bend de Florida la tarde de este jueves o a primeras horas del viernes, probablemente como un poderoso huracán categoría 4.

El NHC advirtió que Helene puede provocar una marejada ciclónica "catastrófica y mortal" a lo largo de porciones de la costa del Big Bend, en donde el agua podría subir hasta 20 pies por encima del nivel del mar. El peligro de marejada ciclónica con amenazas para la vida humana se extiende en general por la costa oeste de la península de Florida.

Los pronósticos advierten de vientos potencialmente catastróficos en el Big Bend cuando Helene toque tierra en la zona este jueves o madrugada del viernes. El NHC pidió a los residentes que terminen todos los preparativos de prevención en la mañana de este miércoles, antes de que empiecen a experimentarse condiciones de tormenta tropical en el área.



Otra amenaza importante de Helene son las inundaciones repentinas y urbanas con peligro para la vida en el noroeste y norte de Florida y hasta el sureste hasta el viernes. También podrán producirse deslizamientos de tierra significativos a través de porciones de los Apalaches del sur hasta el viernes.

Tras tocar tierra, se espera que Helene se debilite, pero su rápida velocidad de traslación permitirá que "vientos fuertes y dañinos, especialmente en ráfagas, penetren bien tierra adentro en el sureste de Estados Unidos, incluso sobre los terrenos más altos de los Apalaches del sur", adelantó el NHC.

PUBLICIDAD

4. ¿Cómo afectará el huracán Helene en otros estados?

Toda la costa atlántica de Georgia y gran parte de la de Carolina del Sur fueron puestos también bajo vigilancia de tormenta tropical.

Casi la mitad de los distritos escolares públicos de Georgia, desde los más altos hasta los más bajos del estado, han cancelado las clases debido a la tormenta que se espera deje fuertes lluvias e inundaciones a su paso.



El gobernador Henry McMaster declaró estado de emergencia en Carolina del Sur, afirmando que el huracán Helene va a ser una tormenta peligrosa aunque el estado evite la peor parte de los impactos.



La costa y gran parte de Carolina del Sur esperan vientos con fuerza de tormenta tropical; también pusieron en vigor una alerta de inundaciones repentinas. Partes de las montañas en el extremo norte de Carolina del Sur podrían ver hasta 15 pulgadas de lluvia, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el miércoles el estado de emergencia ante la llegada del huracán, mientras el estado se prepara para los graves impactos meteorológicos que podrían amenazar la vida y la propiedad en todo el estado hasta el sábado por la mañana.

“Helene amenaza con fuertes lluvias, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos dañinos para las montañas y las áreas del Piamonte de nuestro estado”, dijo Cooper.