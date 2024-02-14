Al menos dos muertes y cientos de vuelos cancelados tras el rápido paso de la poderosa tormenta invernal en el Noreste

Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de Estados Unidos

La tormenta invernal de rápido desplazamiento que azotó este martes varias ciudades del Noreste de Estados Unidos causó al menos dos muertes, cancelaciones y retrasos de vuelos, apagones y accidentes en carreteras resbaladizas.

La tormenta asociada al fenómeno del nor'easter pasó rápidamente por la región, produciendo acumulaciones de nieve significativas en algunas ciudades pero mucho menos de lo esperado en otras.

PUBLICIDAD

La ciudad de Nueva York registró solo 3 pulgadas de nieve en Central Park, pero áreas de Pennsylvania y Connecticut quedaron cubiertas por 15 pulgadas, según informes del Servicio Meteorológico Nacional, NWS.

Más de 1,200 vuelos fueron cancelados y más de 2,700 experimentaron retrasos el martes, principalmente en los aeropuertos La Guardia, Libertad y JFK del área de la ciudad de Nueva York, y Logan en Boston, de acuerdo con la página de seguimiento de tráfico aéreo FlightAware.

Así estaba este martes el aeropuerto internacional John F. Kennedy International que presta servicios a la ciudad de Nueva York. Imagen Frank Franklin II/AP



Se reportaron accidentes en toda la región y varios estados prohibieron los tractocamiones en las autopistas.

Más de 145,000 clientes sufrieron cortes de energía el martes por la mañana en Pennsylvania y varios miles en Nueva Jersey, pero pocos cortes de energía en Nueva York y Nueva Inglaterra, según el sitio de seguimiento Poweroutage.us.

En Brooklyn, Nueva York, una mujer de 74 años de Brooklyn falleció el martes cuando una parte de la fachada de su casa se derrumbó sobre ella mientras estaba limpiando la nieve de la escalinata de su entrada, según funcionarios citados por varios medios.

La mujer, a quien las autoridades identificaron como Dale Singer, fue trasladada de emergencia al Centro Médico Maimonides, donde fue declarada muerta, dijeron los funcionarios.

En Newberry Township, Pennsylvania, las autoridades reportaron que un hombre que operaba una moto de nieve murió cuando golpeó una línea eléctrica caída alrededor de las 8:00 am del martes durante la tormenta. La causa y manera del fallecimiento estaban pendientes de una investigación adicional.

PUBLICIDAD

En el momento del accidente, la policía dijo en un comunicado que el área estaba "experimentando una multitud de condiciones relacionadas con el mal tiempo debido a una tormenta invernal que causó la caída de árboles y líneas eléctricas, así como condiciones de viaje peligrosas en toda el área".

La tormenta también produjo enormes olas que impactaron contra la costa de Nueva Inglaterra. Debido a las peligrosas condiciones, las escuelas de la ciudad de Nueva York implementaron clases en línea con numerosos problemas técnicos.

Múltiples problemas relacionados con la tormenta invernal

En toda la región, los funcionarios instaron a las personas a tomar precauciones, incluido mantenerse fuera de las carreteras.

En Connecticut, el gobernador Ned Lamont ordenó el cierre de todos los edificios de oficinas del poder ejecutivo al público durante el día, y todos los tribunales estatales estaban cerrados.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ordenó a todos los empleados no esenciales del Poder Ejecutivo que no se presentaran a trabajar el martes. Las escuelas de Boston estaban cerradas. Cierres y prohibiciones similares se implementaron en otras ciudades y pueblos.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que los refugios para personas sin hogar de la ciudad permanecerían abiertos.

Una persona pasa un quitanieves por una calle de Philadelphia. Imagen Matt Rourke/AP

A lo largo del paseo marítimo de Plymouth, Massachusetts, los residentes se sentaron en sus vehículos para ver las olas romper en la costa mientras caía una mezcla de lluvia y nieve. Algunos lugares comenzaron a inundarse cuando se acercaba la marea alta el martes por la tarde.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa, funcionarios de la ciudad de Nueva York dijeron que a pesar de las predicciones de nieve, no tenían planes de reubicar a las personas de varios complejos de refugios grandes y climatizados construidos para miles de migrantes sin hogar.

Clases en remoto frustraron a alumnos, padres y maestros en Nueva York

El distrito escolar de Nueva York, el más grande del país, adoptó el aprendizaje en remoto en lugar de dar a los estudiantes y al personal un día libre por la nieve, lo que generó críticas de muchos. Y cuando comenzaron las clases, problemas técnicos impidieron que muchos de los 915,000 estudiantes iniciaran sesión, exacerbando el descontento.

Problemas técnicos en cascada confundieron a jóvenes estudiantes de educación especial e incomodaron a sus padres.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, defendió la decisión de pasar a clases en línea alegando las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia de coronavirus.

Los funcionarios escolares culparon a IBM por los problemas, con el canciller de escuelas David Banks diciendo que la compañía "no estaba lista para el horario estelar".

IBM dijo en un comunicado el martes por la tarde que trabajó con las escuelas y que los problemas "fueron en su mayoría resueltos", pero la compañía no respondió de inmediato a preguntas sobre qué específicamente ocurrió y por qué.

Se espera un tiempo mucho mejor en toda la región

El NWS dijo la mañana del miércoles en un boletín que se espera una situación meteorológica mucho más tranquila en los próximos días para estas áreas, lo que permitirá que muchas zonas tengan la oportunidad de secarse.

PUBLICIDAD

"Las temperaturas a lo largo de la costa este marcarán generalmente por debajo de lo normal, pero el aire más templado debería llegar el jueves desde el Medio Oeste y el Valle de Ohio, lo que causará un gradual retorno de las temperaturas por encima de lo normal", dijo la agencia.

El próximo foco de un tiempo inestable comenzará este miércoles en las Grandes Llanuras del norte, donde un frente avanzará rápidamente hacia el Medio Oeste por la noche y llegará a los Grandes Lagos el jueves. Se esperan nevadas intensas con acumulaciones de varias pulgadas en esa región.

Este sistema avanzará rápidamente hacia el noreste el viernes, trayendo otra ronda de nieve para finalizar la semana.