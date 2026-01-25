Tormenta invernal Tormenta invernal en EEUU: más de 700,000 clientes están sin servicio eléctrico Los estados sureños de Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana registran la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100,000, después de que la tormenta descargara nieve y lluvia gélida en toda la región.

Video Tormenta invernal causa apagones en el norte de Texas

Más de 700,000 clientes de la red eléctrica de EEUU están sin servicio este domingo, mientras una poderosa tormenta invernal avanza desde Texas, en el sur, hacia el noreste del país, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com.

Hasta las 8:00 am de este domingo (hora del Este), Tennesse registraba más de 250,000 clientes sin luz, Texas más de 130,000, Louisiana cerca de 120,000 y Mississippi más de 119,000.

Se espera que la tormenta continúe hasta el lunes en gran parte del país, seguida de temperaturas muy bajas, lo que provocaría hielo e “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” que persistirían durante varios días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostican fuertes nevadas desde el valle de Ohio hasta el noreste, mientras que una "catástrófica acumulación de hielo" amenazaba desde el valle bajo del Mississippi hasta el Atlántico Medio y el sureste.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados el sábado, y se espera que se declaren más. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) posicionó con antelación suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en numerosos estados, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

