Tormenta invernal

Tormenta invernal en EEUU: más de 700,000 clientes están sin servicio eléctrico

Los estados sureños de Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana registran la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100,000, después de que la tormenta descargara nieve y lluvia gélida en toda la región.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Tormenta invernal causa apagones en el norte de Texas

Más de 700,000 clientes de la red eléctrica de EEUU están sin servicio este domingo, mientras una poderosa tormenta invernal avanza desde Texas, en el sur, hacia el noreste del país, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com.

Los estados sureños de Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana registran la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100,000, después de que la tormenta descargara nieve y lluvia gélida en toda la región.

PUBLICIDAD

Más sobre Tormenta invernal

¿Atrapado por el clima invernal? Esto es lo que las aerolíneas le deben
5 mins

¿Atrapado por el clima invernal? Esto es lo que las aerolíneas le deben

Meteorología
¿Qué clima habrá el sábado 24 de enero en los Estados Unidos? Tormenta invernal afectará a gran parte del país
1 mins

¿Qué clima habrá el sábado 24 de enero en los Estados Unidos? Tormenta invernal afectará a gran parte del país

Meteorología
Así se ve desde el espacio la enorme tormenta invernal que afecta a cientos de millones de personas en EEUU
2 mins

Así se ve desde el espacio la enorme tormenta invernal que afecta a cientos de millones de personas en EEUU

Meteorología
¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?
2 mins

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?

Meteorología
La tormenta invernal complica los viajes por Navidad y Año Nuevo en el Noreste y los Grandes Lagos
4 mins

La tormenta invernal complica los viajes por Navidad y Año Nuevo en el Noreste y los Grandes Lagos

Meteorología
California azotada por lluvias y deslaves; Nueva York bajo nieve y frío
5 mins

California azotada por lluvias y deslaves; Nueva York bajo nieve y frío

Meteorología
Más de 1,500 vuelos cancelados en todo el país por severo clima invernal
2 mins

Más de 1,500 vuelos cancelados en todo el país por severo clima invernal

Meteorología
Un enorme sistema de tormentas amenaza a gran parte de EEUU con tornados, nevadas y hasta incendios forestales
3 mins

Un enorme sistema de tormentas amenaza a gran parte de EEUU con tornados, nevadas y hasta incendios forestales

Meteorología
¿Creías que el invierno había terminado? Otro congelante vórtice polar azota partes del este de EEUU
5 mins

¿Creías que el invierno había terminado? Otro congelante vórtice polar azota partes del este de EEUU

Meteorología
La "congelante" ola de tormentas que azota el noreste de EEUU y que se prolongará por varios días
3 mins

La "congelante" ola de tormentas que azota el noreste de EEUU y que se prolongará por varios días

Meteorología

Hasta las 8:00 am de este domingo (hora del Este), Tennesse registraba más de 250,000 clientes sin luz, Texas más de 130,000, Louisiana cerca de 120,000 y Mississippi más de 119,000.

Se espera que la tormenta continúe hasta el lunes en gran parte del país, seguida de temperaturas muy bajas, lo que provocaría hielo e “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” que persistirían durante varios días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostican fuertes nevadas desde el valle de Ohio hasta el noreste, mientras que una "catástrófica acumulación de hielo" amenazaba desde el valle bajo del Mississippi hasta el Atlántico Medio y el sureste.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados el sábado, y se espera que se declaren más. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) posicionó con antelación suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en numerosos estados, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Mira también:

Video Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: se preparan para la tormenta invernal más intensa en años
Relacionados:
Tormenta invernalClimaNieveHieloEnergía EléctricaCorte de luzOla de Frío

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX