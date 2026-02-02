Clima Se esperan más temperaturas gélidas en gran parte de EEUU tras un fin de semana de fuertes nevadas Las autoridades meteorológicas advirtieron que la sensación térmica caería en la madrugada de este lunes hasta cerca de cero grados Fahrenheit (-17 °C). La nieve y el hielo persistirán, y la recongelación nocturna hará que viajar sea peligroso, por lo que se pidió extremar precauciones en las carreteras y abrigarse por capas.

Video Ola de frío ártico dejó al menos 100 muertos en EEUU

Los meteorólogos advirtieron que las peligrosas condiciones de frío extremo se mantendrán hasta la mañana de este lunes en una enorme franja de EEUU que va desde la costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra, mientras las comunidades buscan recuperarse del ciclón bomba del fin de semana, que dejó fuertes nevadas y cancelaciones de vuelos en Carolina del Norte, además de ráfagas de nieve y hasta iguanas cayendo de los árboles en Florida.

Las temperaturas comenzarán a subir lentamente a lo largo del día, pero se espera que miles de personas sigan sin electricidad tras la tormenta de hielo de la semana pasada en el sur del país.

Unos 150 millones de personas estaban bajo avisos por frío intenso y alertas de frío extremo el domingo en el este de EEUU, con temperaturas de un solo dígito en estados del sur y la masa de aire más fría registrada en el sur de Florida desde diciembre de 1989, según datos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

Fuertes nevadas en Carolina del Norte

Las autoridades meteorológicas habían advertido que la sensación térmica caería en la madrugada de este lunes hasta cerca de cero grados Fahrenheit (-17 °C). La nieve y el hielo persistirán, y la recongelación nocturna hará que viajar sea peligroso, por lo que se pidió extremar precauciones en las carreteras y abrigarse por capas.

En el este de Carolina del Norte, James City acumuló 18 pulgadas (45 centímetros) de nieve, mientras que en Swansboro se registraron 17 pulgadas (43 centímetros).

El ciclón bomba, un sistema meteorológico intenso que se fortalece rápidamente, dejó cerca de un pie de nieve (30 centímetros) en Charlotte y sus alrededores, la mayor ciudad del estado, en uno de los cinco mayores episodios de nieve registrados en la zona.

Las cancelaciones de vuelos superaron las 2,800 en EEUU el sábado y al menos otras 1,800 el domingo. Más de 800 de esas cancelaciones del domingo correspondieron a vuelos con salida o llegada en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

La tormenta provocó un caos de varias horas en la autopista interestatal 85, al noreste de la ciudad, después de que un accidente dejara decenas de camiones y vehículos atrapados desde la noche del sábado. Se reportaron más de 1,000 accidentes de tráfico y al menos dos muertes en carretera.

Se trata de una irrupción de frío excepcional, con récords diarios registrados en varios puntos del sur del país.

Temperaturas bajo cero en Florida

En el área de Tampa–St. Petersburg, en Florida, se registraron ligeras nevadas, mientras que las temperaturas descendieron hasta los 20 grados Fahrenheit en el Panhandle y los 30 en el sur del estado. El frío dejó a muchas iguanas inmóviles en el suelo. En el sur de Florida, estos reptiles entran en un estado de letargo con las bajas temperaturas y, aunque suelen recuperarse cuando el ambiente se templa, pueden morir si el frío extremo se prolonga más de un día.

El descenso térmico también provocó la formación de hielo en fresas y naranjas. En el estado, los agricultores suelen rociar con agua los árboles frutales y las plantas de bayas para protegerlos del frío.

Desde finales de enero, se han reportado más de 110 muertes relacionadas con el clima invernal y las tormentas en todo EEUU. En Tennessee y Mississippi, dos estados golpeados por una tormenta anterior de nieve y hielo, más de 70,000 clientes seguían sin electricidad la madrugada de este lunes.

Las compañías eléctricas estiman que la mayor parte del suministro quedará restablecida en los próximos días, aunque el proceso se ha visto retrasado por la magnitud del evento, descrito como sin precedentes por las autoridades.

En Mississippi, el temporal fue calificado como l a peor tormenta invernal desde 1994. Se habilitaron unos 80 centros de calefacción y la Guardia Nacional distribuyó suministros por tierra y aire.

En Vicksburg, una residente relató que perdió la electricidad durante la tormenta anterior y pasó tres noches en un hotel con su hijo antes de que el suministro se restableciera. Sin embargo, uno de los sistemas de calefacción de su casa se congeló, por lo que ahora duerme en el sofá del salón tras regresar a un hogar con temperaturas nocturnas bajo cero.

En Kitty Hawk, en los Outer Banks de Carolina del Norte, vecinos describieron una acumulación de nieve excepcional y vientos tan fuertes que hicieron temblar viviendas, con ventisqueros de hasta dos pies de altura (0.6 metros). Pese a ello, algunas zonas no registraron cortes eléctricos, y se destacó que las advertencias oficiales permitieron anticiparse al impacto del fenómeno.

También en Carolina del Norte, una vivienda desocupada frente al mar colapsó el domingo en la comunidad de Buxton, en la isla de Hatteras, debido al fuerte oleaje.

Las autoridades advirtieron que partes de las Carolinas necesitarán varios días para despejarse, mientras persisten los vientos intensos y sensaciones térmicas extremas. Entre martes y miércoles, podría caer nieve ligera en el valle de Ohio y la región del Atlántico medio, desde Washington y posiblemente hasta Nueva York.

