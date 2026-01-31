Clima 'Ciclón bomba' empieza a sentirse con fuertes nevadas y temperaturas gélidas en la costa este Un "ciclón bomba" está empezando a traer fuertes nevadas al sureste y está provocando temperaturas gélidas en gran parte de la costa este el sábado. Alrededor de 240 millones de personas se encuentran bajo avisos de clima frío y alertas de tormenta invernal, apenas pocos días después de que una tormenta invernal dejó miles de hogares y negocios sin electricidad, derribó árboles y postes eléctricos y causó más de 100 muertes. Los meteorólogos dicen que el clima bajo cero persistirá en el este hasta febrero.

Video ¿Nueva tormenta invernal? Alerta por frío ártico, cuando miles aún no tienen electricidad

Las condiciones similares a una ventisca provocadas por un " ciclón bomba" comenzaron a traer fuertes nevadas al sureste y temperaturas gélidas a gran parte de la costa este el sábado, mientras decenas de miles de hogares y negocios seguían sin electricidad tras haber sido azotados por otra tormenta de hielo la semana pasada.

Alrededor de 240 millones de personas se encontraban bajo avisos de clima frío y alertas de tormenta invernal. Se esperaba que el frío glacial llegara hasta el sur de Florida. Algunas zonas poco acostumbradas a la nieve se preparaban para recibir varios centímetros de nieve el domingo.

El potente sistema de tormentas invernales llegó después de que otra ola de nieve y hielo el fin de semana pasado colapsara el tráfico, derribara árboles y causara más de 100 muertes. La tormenta cubrió una vasta franja desde Nuevo México, en el suroeste, hasta Maine, en el noreste, con nieve, aguanieve y lluvia helada.

Este sábado por la mañana se registró una temperatura mínima de -27°F (-33°C) en Virginia Occidental, según Bob Oravec, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Algunas zonas del sur de los Apalaches, las Carolinas y Georgia podrían registrar entre 6 y 10 pulgadas de nieve, según Oravec. Las Carolinas podrían sufrir condiciones de ventisca derivadas del ciclón bomba, un término que Oravec utilizó para describir un sistema de tormentas intenso y de rápido fortalecimiento frente a la costa sureste, acompañado de fuertes vientos.

"Siempre que haya avisos de frío o alertas de frío extremo, es peligroso estar al aire libre. Se pueden producir congelaciones", dijo Oravec. "Especialmente en zonas que tienen o siguen teniendo problemas de suministro eléctrico, la exposición prolongada al frío no es buena para la salud".

Casi 200,000 clientes seguían sin electricidad el sábado, principalmente en el sur, según poweroutage.us, siendo Mississippi, Tennessee y Louisiana los más afectados.

Ciudades sin quitanieves y riesgos en las costas

En Carolina del Sur, el departamento de obras públicas estaba preparando en la capital del estado, Columbia, sus ocho quitanieves para su despliegue por primera vez en cinco años, según informó la cadena de noticias local WIS10.

En Myrtle Beach, Carolina del Sur, cuyo escudo oficial es el sol, las palmeras y una gaviota, se esperaban 6 pulgadas de nieve. La ciudad no cuenta con equipo para quitar la nieve, y las autoridades planeaban "usar lo que pudiéramos encontrar", dijo el alcalde Mark Kruea.

Se preveía que el mercurio bajara hasta los 16° F durante el fin de semana, cuando la temperatura media en enero oscila entre los 35°F y los 59°F.

En Carolina del Norte, el Servicio de Parques Nacionales anunció el cierre de los campamentos y algunas playas del Outer Banks, una serie de islas barrera frente a la costa del sur del estado que son vulnerables a las tormentas.

Afirmó que las estructuras frente al mar estaban amenazadas y que se había cerrado un tramo de la autopista que atraviesa las dunas.

Los residentes temían que más casas desocupadas en comunidades como Rodanthe y Buxton pudieran derrumbarse en el océano Atlántico.

Lee Harrison, un agente de seguros que vive en un pueblo a las afueras de Greenville, Carolina del Norte, dijo que la nieve había cubierto su vecindario el sábado por la tarde. Tenía pensado llevar a sus tres hijas a montar en trineo al patio trasero.

Henry Larkin, desde la izquierda, empuja a su madre Heide y a su hermana Bridget por una colina cubierta de nieve en Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 31 de enero de 2026. Imagen Erik Verduzco/AP

"No vamos a conducir a ningún sitio", dijo Harrison. " Hay tanta nieve que no me sentiría cómodo conduciendo con mi familia".

En este estado cientos de soldados de la Guardia Nacional se prepararon para ayudar y los trabajadores estatales trabajaron para acondicionar las carreteras.

La ciudad de Wake Forest vio un flujo constante de personas que llenaban tanques de propano el viernes en Holding Oil and Gas, entre ellas José Rosa, que llegó después de haberlo intentado en otros tres lugares.

"Estoy aquí con este frío y no me gusta", dijo Rosa mientras sostenía un tanque de 20 libras (9 kilogramos).

Se pronostican temperaturas de congelación hasta febrero, con fuertes nevadas en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia durante el fin de semana, incluyendo hasta un pie de nieve en algunas partes de Carolina del Norte. También se pronosticaban nevadas desde Maryland hasta Maine.

Varios días sin electricidad en el sur

En el sur, en Mississippi, el gobernador Tate Reeves dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ayudó a instalar generadores en lugares críticos y que las autoridades estaban abriendo 79 refugios y centros de calefacción en todo el estado.

Amanda Linton, residente de Holly Springs, Mississippi, cerca de la frontera con Tennessee, dijo que su familia intentó mantenerse ocupada y positiva durante la semana que duró el apagón. La familia de cinco miembros ha estado atrapada en su casa durante días con sus perros, gallinas y patos, ya que las carreteras están cubiertas por centímetros de hielo compactado.

Linton dijo que lograron comprar un generador para prepararse antes de las tormentas.

"Simplemente jugamos a muchos juegos, leemos y tratamos de mantener el ánimo de mi esposo y el mío para que nuestros hijos se mantengan positivos", dijo Linton el sábado.

Un operario de Nashville Electric Service se ve a través de un árbol cubierto de hielo mientras trabaja para restablecer el suministro eléctrico el miércoles 28 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee, después de que una tormenta invernal azotara la zona durante el fin de semana. Imagen George Walker IV/AP

Terry Miles, un trabajador de la construcción de 59 años cuya casa en Nashville ha estado sin electricidad desde que una tormenta anterior azotó el domingo, recurrió a usar una freidora de pescado para calentarse y le preocupaba el peligro del monóxido de carbono.

" Estoy corriendo el riesgo de matarme a mí mismo y a mi esposa, porque... ¿por qué?", dijo Miles después de asistir a una conferencia de prensa de Nashville Electric Service destinada a mostrar las reparaciones de la empresa en postes y líneas eléctricas.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo que compartía la "gran preocupación" de los dirigentes de Nashville Electric Service. La empresa ha defendido su respuesta, alegando que la tormenta que azotó el fin de semana pasado no tenía precedentes.

Las autoridades de Mississippi afirmaron que la enorme tormenta invernal era la peor desde 1994. Se abrieron unos 80 centros de acogida y las tropas de la Guardia Nacional entregaron suministros en camiones y helicópteros.

Condiciones invernales peligrosas

En Georgia, donde las temperaturas bajaron por debajo de cero, Dolla Johnson, de 65 años, durmió en un centro de acogida para protegerse del frío.

"Si no hubiera estado aquí, habría dormido a la intemperie", dijo Johnson, que no tiene hogar. " No hay ningún otro lugar adonde ir. Los puentes no son seguros. Todo se está congelando".

Los expertos advirtieron del creciente riesgo de hipotermia. La congelación también era motivo de preocupación en el sur, donde algunas personas pueden carecer de ropa suficientemente abrigada, dijo el Dr. David Nestler, especialista en medicina de urgencias de la Clínica Mayo de Minnesota.