Noticias ¿Qué clima habrá el sábado 24 de enero en los Estados Unidos? Tormenta invernal afectará a gran parte del país ¿Qué clima habrá en Estados Unidos el sábado 24 de enero? La tormenta invernal, catalogada como potencialmente “catastrófica” afectará a gran parte del país

Video Experto aclara cómo evitar una intoxicación por monóxido de carbono durante el frente ártico en Houston

Este sábado 24 de enero se esperan temperaturas heladas en gran parte de Estados Unidos. La tormenta invernal afectará dejará a lo largo del fin de semana nieve y hielo desde el sur de Nuevo México, pasando por Texas y hasta la costa este, incluyendo Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York.

Entre las pocas zonas con un clima benigno estará California, con una temperatura promedio de 65 ºF, mientras que Oregon tendrá una temperatura promedio de 47 ºF.

PUBLICIDAD

No obstante, a medida que viremos hacia el este del país veremos un marcado descenso en las temperaturas. En Dakota del Norte los termómetros marcarán -3 ºF, mientras que Minnesota estará a -2 ºF. Eso sí: del otro lado de la Unión Americana, Florida tendrá una temperatura promedio de 77 ºF.

Video En vivo: así avanza la tormenta invernal en Estados Unidos

Tormenta invernal cubrirá gran parte de Estados Unidos

Dos tercios de Estados Unidos estarán a la merced de la tormenta invernal. Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) 180 millones de estadounidenses se verán afectados por la nieve, el frío extremo y la lluvia helada.