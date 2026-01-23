¿Qué clima habrá el sábado 24 de enero en los Estados Unidos? Tormenta invernal afectará a gran parte del país
Este sábado 24 de enero se esperan temperaturas heladas en gran parte de Estados Unidos. La tormenta invernal afectará dejará a lo largo del fin de semana nieve y hielo desde el sur de Nuevo México, pasando por Texas y hasta la costa este, incluyendo Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York.
Entre las pocas zonas con un clima benigno estará California, con una temperatura promedio de 65 ºF, mientras que Oregon tendrá una temperatura promedio de 47 ºF.
No obstante, a medida que viremos hacia el este del país veremos un marcado descenso en las temperaturas. En Dakota del Norte los termómetros marcarán -3 ºF, mientras que Minnesota estará a -2 ºF. Eso sí: del otro lado de la Unión Americana, Florida tendrá una temperatura promedio de 77 ºF.
Tormenta invernal cubrirá gran parte de Estados Unidos
Dos tercios de Estados Unidos estarán a la merced de la tormenta invernal. Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) 180 millones de estadounidenses se verán afectados por la nieve, el frío extremo y la lluvia helada.
Se esperan nevadas desde el sur de las Rocallosas, pasando por Texas, Oklahoma, hasta la costa este, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra, en el extremo noreste del país. La NOAA también advierte sobre una fuerte acumulación de hielo en los estados sureños que puede tener “efectos catastróficos”.