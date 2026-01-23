Noticias

¿Qué clima habrá el sábado 24 de enero en los Estados Unidos? Tormenta invernal afectará a gran parte del país

¿Qué clima habrá en Estados Unidos el sábado 24 de enero? La tormenta invernal, catalogada como potencialmente “catastrófica” afectará a gran parte del país

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Experto aclara cómo evitar una intoxicación por monóxido de carbono durante el frente ártico en Houston

Este sábado 24 de enero se esperan temperaturas heladas en gran parte de Estados Unidos. La tormenta invernal afectará dejará a lo largo del fin de semana nieve y hielo desde el sur de Nuevo México, pasando por Texas y hasta la costa este, incluyendo Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York.

Entre las pocas zonas con un clima benigno estará California, con una temperatura promedio de 65 ºF, mientras que Oregon tendrá una temperatura promedio de 47 ºF.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?
2 mins

¿Cuáles serán los efectos de la tormenta invernal masiva que azotará a EEUU el fin de semana?

Meteorología
Qué es el domo de calor que convertirá algunas ciudades de Texas en los sitios más calurosos del mundo
0:59

Qué es el domo de calor que convertirá algunas ciudades de Texas en los sitios más calurosos del mundo

Meteorología
Accidentes de tráfico, vuelos cancelados y nevadas: los impactos de la tormenta invernal en EEUU
1:02

Accidentes de tráfico, vuelos cancelados y nevadas: los impactos de la tormenta invernal en EEUU

Meteorología
Carreteras completamente blancas: imágenes de las peligrosas nevadas en EEUU
1:12

Carreteras completamente blancas: imágenes de las peligrosas nevadas en EEUU

Meteorología
Siete consejos para evitar daños por el exceso de nieve en tu casa
2:04

Siete consejos para evitar daños por el exceso de nieve en tu casa

Meteorología
Hielo negro: así se transforman en minutos las carreteras durante las tormentas de nieve
1:16

Hielo negro: así se transforman en minutos las carreteras durante las tormentas de nieve

Meteorología
Nueva tormenta invernal amenaza al Noreste de EEUU y los Grandes Lagos con más nieve y frío: este es el pronóstico
4 mins

Nueva tormenta invernal amenaza al Noreste de EEUU y los Grandes Lagos con más nieve y frío: este es el pronóstico

Meteorología
Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias
6 mins

Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias

Meteorología
Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana
4 mins

Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana

Meteorología
Nueva York y Michigan se preparan para grandes nevadas por el 'efecto lago'
3 mins

Nueva York y Michigan se preparan para grandes nevadas por el 'efecto lago'

Meteorología

No obstante, a medida que viremos hacia el este del país veremos un marcado descenso en las temperaturas. En Dakota del Norte los termómetros marcarán -3 ºF, mientras que Minnesota estará a -2 ºF. Eso sí: del otro lado de la Unión Americana, Florida tendrá una temperatura promedio de 77 ºF.

Video En vivo: así avanza la tormenta invernal en Estados Unidos

Tormenta invernal cubrirá gran parte de Estados Unidos

Dos tercios de Estados Unidos estarán a la merced de la tormenta invernal. Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) 180 millones de estadounidenses se verán afectados por la nieve, el frío extremo y la lluvia helada.

Se esperan nevadas desde el sur de las Rocallosas, pasando por Texas, Oklahoma, hasta la costa este, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra, en el extremo noreste del país. La NOAA también advierte sobre una fuerte acumulación de hielo en los estados sureños que puede tener “efectos catastróficos”.

Notas Relacionadas

Tormenta invernal en EEUU: afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más

Tormenta invernal en EEUU: afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más

Estados Unidos
7 min
Relacionados:
NoticiasClimaTormenta invernalTormenta de NieveFrío

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX