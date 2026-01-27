Tormenta invernal Ahora alertan por una tormenta de nieve tipo "ciclón bomba" que podría llegar este fin de semana a EEUU El frío extremo que afecta a dos tercios del territorio continental estadounidense por la tormenta invernal Fern podría prolongarse durante el fin de semana, ante las previsiones de que un nuevo sistema atmosférico invernal pueda convertirse en una tormenta de nieve tipo "bomba ciclónica" en la costa este.

Video EEUU sigue en alerta por clima: Se forma otra tormenta invernal mientras el frío extremo continúa

El clima severo puede prolongarse este fin de semana tras el paso de la tormenta invernal Fern, ante la amenaza de una nueva tormenta de nieve que podría convertirse en una " bomba ciclónica", en medio de temperaturas de congelación esperadas en casi dos tercios del país, según los pronósticos meteorológicos.

" El frío extremo afectará al este de Estados Unidos hasta la próxima semana", advirtió en redes sociales el meteorólogo Ryan Maue, antiguo jefe científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Explicó que los modelos muestran que "hay cada vez más confianza en que una tormenta de nieve tipo 'ciclón bomba', obscenamente grande y poderosa, se formará en la costa este de Estados Unidos este fin de semana", aunque aclaró que aún no hay claridad sobre dónde se formará y su trayectoria, para poder determinar los impactos de las nevadas costeras.

Hay cada vez más confianza en que una tormenta de nieve tipo 'ciclón bomba', obscenamente grande y poderosa, se formará en la costa este de Estados Unidos este fin de semana



"Estamos en alerta por la 'tormenta bomba'" que podría afectar Nueva York y Boston, dijo Maue, mientras alerta que se podría " duplicar o triplicar lo que acabamos de ver de Fern".

El científico advirtió sobre posibles temperaturas de congelación de 31° Fahrenheit para la mañana del domingo 1 de febrero en Miami, mientras que en el noreste se prevén temperaturas entre los 10 y los 13 grados.

Hasta el momento, la tormenta invernal Fern ha causado 42 muertes, y temperaturas de congelación en decenas de estados, afectando a casi la mitad de la población de EEUU.

El frío brutal se prolongó luego de que la tormenta dejó una gruesa capa de nieve a lo largo de más de 1,300 millas desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, y cubrió partes del sur con una peligrosa capa de hielo.

Clima helado al menos una semana más

El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que un sistema de baja presión se desarrollará velozmente frente a las costas de Carolina el fin de semana, recorriendo el Atlántico medio el domingo.

Ello provocará fuertes vientos en las costas e inundaciones costeras, coincidiendo además con la luna llena.

Hasta el momento, indica el NWS, se desconoce el alcance de las lluvias o nevadas que puedan generarse en tierra firme, y sus consecuentes impactos en las infraestructuras y los viajes. Tampoco hay precisión sobre el impacto costero de las mareas ante los fuertes vientos, en unión con la fase lunar.

No obstante, la agencia advirtió desde este lunes que "las temperaturas peligrosamente frías persistirán por todo el este de EEUU en febrero".

Otra explosión de aire del ártico se dispersará de las Planicies a través del este y sureste entre el viernes y el sábado, con más nuevas marcas de bajas temperaturas esperadas incluso en Florida



La agencia federal aseguró que "estás podrían ser las temperaturas más frías vistas en muchos años en algunos lugares, y el frío de más larga duración en varias décadas".