Tormenta invernal ¿Atrapado por el clima invernal? Esto es lo que las aerolíneas le deben

Video Reportan hielo negro en autopistas y puentes de Dallas

El clima invernal puede trastocar incluso los planes de viaje mejor organizados, pero una cosa menos de la que preocuparse es perder dinero si se cancela su vuelo: las aerolíneas estadounidenses están obligadas a ofrecer reembolsos.

Una tormenta monstruosa comenzó a causar estragos el sábado en varias partes del país, con al menos 12,200 vuelos cancelados durante el fin de semana, y la cifra sigue aumentando. Los meteorólogos advirtieron que los daños catastróficos, especialmente en las zonas azotadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán.

Aquí tienes una guía para los viajeros de invierno, ahora que se acumulan las interrupciones de los vuelos:

Esté atento a las previsiones meteorológicas

Cuando las aerolíneas prevén que el mal tiempo va a causar problemas en los vuelos, suelen ofrecer a los viajeros la posibilidad de posponer sus viajes unos días sin tener que pagar ninguna tasa. Busque en Internet el nombre de su aerolínea y "alertas de viaje" o frases similares para ver si hay ofertas de cambio de fecha.

American Airlines, por ejemplo, ha anunciado que no cobrará tasas por cambio de reserva a los pasajeros afectados por la tormenta y que añadirá vuelos adicionales en todo el país para ayudar a los pasajeros a llegar a su destino una vez que pase la tormenta.

Compruebe el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto

Utilice la aplicación de la aerolínea para asegurarse de que su vuelo sigue en pie antes de dirigirse al aeropuerto.

Las cancelaciones pueden producirse horas, o incluso días, antes de la hora de salida. Consideremos American y Delta Air Lines: a mediodía del sábado, cada aerolínea había cancelado más de 1,000 de sus vuelos programados para el domingo, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Un hombre llega al aeropuerto Love Field para tomar un vuelo programado a San Mateo, California, que aún no había sido cancelado el sábado 24 de enero de 2026, en Dallas. Imagen Tony Gutierrez/AP

El aeropuerto más grande de Oklahoma suspendió todos los vuelos el sábado, mientras que el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, un importante centro de operaciones, vio cancelados más de 700 vuelos de salida y casi el mismo número de vuelos de llegada. Las interrupciones de vuelos también se acumularon en los aeropuertos de Chicago, Atlanta, Nashville y Charlotte, Carolina del Norte.

Según los datos de FlightAware, se esperaba que las interrupciones se intensificaran el domingo. A última hora de la tarde del sábado, casi todos los vuelos con salida prevista desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el domingo —405 vuelos, es decir, alrededor del 95%— ya habían sido cancelados. También se pronosticaban importantes interrupciones en los aeropuertos de Charlotte y Atlanta, sede del aeropuerto más transitado del país, así como en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde hasta ahora se ha cancelado el 87% de los vuelos de salida del domingo.

Mi vuelo ha sido cancelado, ¿y ahora qué?

Si ya estás en el aeropuerto, haz fila para hablar con un representante de atención al cliente. Si todavía estás en tu casa o en tu hotel, llama o conéctate a Internet para comunicarte con el personal de reservas de tu aerolínea. En cualquier caso, también es útil buscar vuelos alternativos mientras esperas para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas te cambiarán la reserva a un vuelo posterior sin cargo adicional, pero eso depende de la disponibilidad de asientos libres.

¿Puedo reservar en otra aerolínea?

Sí, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en un vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, afirman que pueden ponerle en una aerolínea asociada, pero incluso en ese caso puede ser una lotería.

¿Tengo derecho a un reembolso?

Si su vuelo fue cancelado y ya no desea realizar el viaje, o si ha encontrado otra forma de llegar a su destino, la aerolínea está obligada por ley a reembolsarle su dinero, incluso si compró un boleto no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

La aerolínea podría ofrecerle un crédito de viaje, pero usted tiene derecho a un reembolso completo. También tiene derecho al reembolso de cualquier tarifa por equipaje, mejora de asiento u otros extras que no haya podido utilizar.

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Si pagó con tarjeta de crédito, el reembolso se realizará en un plazo de siete días hábiles después de que rechace la oferta de la aerolínea de otro vuelo o un vale, y en un plazo de 20 días naturales si pagó el boleto con cheque o en efectivo, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

¿Qué más cubrirá mi aerolínea?

El Departamento de Transporte no exige a las aerolíneas estadounidenses que compensen a los pasajeros por las comidas o el alojamiento cuando una aerolínea cancela o retrasa significativamente un vuelo durante un evento "incontrolable", como el mal tiempo.

Sin embargo, cada aerolínea tiene sus propias políticas para ayudar a los pasajeros que se quedan varados por una cancelación de vuelo o un retraso prolongado considerados "controlables". Estos incluyen interrupciones causadas por problemas de mantenimiento, falta de tripulación o fallas informáticas que detienen las operaciones.

El Departamento de Transporte puede responsabilizar a las aerolíneas por estos compromisos y mantiene un sitio web que permite a los viajeros ver lo que promete cada aerolínea si una interrupción importante es culpa suya.

Otros consejos

Si el pronóstico del tiempo es preocupante, Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, sugiere buscar un vuelo alternativo. Algunas aerolíneas destacan como posibles alternativas, dice Potter, porque permiten a los clientes obtener un reembolso completo siempre que cancelen dentro de las 24 horas siguientes a la reserva.

