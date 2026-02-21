Tormenta invernal Alertan por tormenta invernal con ventisca en Nueva York: ¿cuánto durará? Una fuerte tormenta invernal afectará a Nueva York y la región triestatal entre el domingo y el lunes, con nevadas de hasta dos pies y condiciones de ventisca, según el National Weather Service.

Video Alerta máxima por potente tormenta invernal en el noreste de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional con sede en Nueva York alertó sobre una gran tormenta invernal con condiciones de ventisca que afectarán gran parte del estado.

De acuerdo con el reporte, se espera la caída de nieve con espesores entre 12 y hasta 24 pulgadas.

Además ráfagas de viento de entre 50 y 60 millas por hora a lo largo de la costa este de Nueva York.

¿Cuánto durará la tormenta invernal?

De acuerdo con el reporte, habrá poca visibilidad o visibilidad blanca desde el domingo por la noche y hasta la mañana del lunes, por lo que alertó “viajar es peligroso si no imposible”.

Ante la tormenta invernal de gran intensidad se esperan nevadas abundantes, vientos dañinos e inundaciones costeras que podrían generar condiciones de viaje peligrosas o imposibles entre la tarde del domingo y la tarde del lunes.

Las condiciones de ventisca afectarán:

La ciudad de Nueva York

Noreste de Nueva Jersey

El Valle Bajo del Hudson

Sur de Connecticut

En la zona costera del área metropolitana de las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey podrían registrarse tasas de caída de nieve de 2 a 3 pulgadas por hora entre la noche del domingo y la mañana del lunes, acompañadas de visibilidad reducida a menos de un cuarto de milla.

El este de Long Island enfrentará algunos de los impactos más severos por viento. Se pronostican ráfagas de entre 45 y 60 millas por hora en gran parte de la región, pero en los llamados “Twin Forks” del este de Long Island podrían alcanzar entre 65 y 70 millas por hora.

Estas ráfagas, combinadas con el peso de la nieve húmeda, aumentan el riesgo de caída de árboles y cortes de energía en múltiples comunidades.

Además de la nieve y el viento, se esperan inundaciones costeras moderadas a localmente mayores durante la marea alta de la noche del domingo hacia la madrugada del lunes.

Las áreas con mayor riesgo incluyen la costa sur de los condados de Nassau y el suroeste de Suffolk, así como las bahías del oeste de Long Island y la costa norte de la isla. También podrían registrarse inundaciones moderadas en el puerto de Nueva York/Nueva Jersey, Jamaica Bay y sectores del oeste de Connecticut.