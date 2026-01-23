EE.UU. Así se ve desde el espacio la enorme tormenta invernal que afecta a cientos de millones de personas en EEUU Una gigantesca nube cubre buena parte del territorio continental de EEUU, mientras arriba la tormenta invernal esperada para este fin de semana, que se prevé afecte a más de 170 millones de personas.



Este viernes 23 de enero 2026, hacía demasiado frío para ir a la escuela en Chicago y otras ciudades del Medio Oeste, ya que comenzó una enorme tormenta invernal que durará varios días y que podría traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, así como cortes de energía generalizados en aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las zonas azotadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Las aerolíneas cancelaron miles de vuelos, las iglesias trasladaron los servicios dominicales a Internet y el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica del sábado por la noche sin público. Los desfiles de carnaval de Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Así se ve desde el espacio la gran tormenta invernal

Una imagen proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mostraba como gran parte del territorio continental de Estados Unidos estaba bajo una cobertura de nubes la tarde de este viernes, mientras las temperaturas caían por debajo del punto de congelación en distintas localidades.

Al menos 177 millones de personas estaban bajo vigilancia o alerta por hielo y nieve, y más de 200 millones estaban bajo avisos o alertas por clima frío. En muchos lugares, estas situaciones se superponían. Las empresas de servicios públicos se prepararon para cortes de energía, ya que los árboles y las líneas eléctricas cubiertos de hielo pueden seguir cayendo mucho después de que haya pasado la tormenta.

