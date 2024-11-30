Nueva York y Michigan se preparan para grandes nevadas por el 'efecto lago'

En Michigan, se espera que las fuertes nevadas por efecto lago en partes del norte del estado continúen durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Algunas áreas de la Península Superior podrían ver hasta 3 pies (90 centímetros) de nieve desde la noche del domingo hasta el lunes, informó la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) Lily Chapman.

El viernes, en Watertown y otras áreas al este del lago Ontario, hubo una ligera caída de nieve. Después de esa nevada inusualmente leve, es posible que se llegue a 2 o 3 pies de nieve a lo largo del lago Erie y al sur de Buffalo debido a las bandas de efecto lago, conocidas por azotar la región con tasas de nevadas de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) por hora.

Qué es el efecto lago

La nieve por efecto lago se produce cuando el aire cálido y húmedo que se eleva desde un cuerpo de agua se mezcla con aire frío y seco en lo alto.

"El lago está a 10 grados Celsius (50 grados centígrados). Estamos unos seis grados por encima de donde deberíamos estar en esta época del año, por eso estamos viendo estos fuertes eventos de efecto lago", dijo el comisionado de obras públicas del condado de Erie, William Geary. "La perspectiva para las próximas dos semanas hasta diciembre es que probablemente veremos más".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró una emergencia para los condados afectados, lo que permitió a las agencias estatales movilizar recursos.

Las condiciones meteorológicas se deterioraron rápidamente el viernes provocaron cierres a lo largo de la Interestatal 90, y los vehículos comerciales tenían prohibido circular por la Interestatal 86 en el oeste de Nueva York y gran parte de la Ruta 219 de EEUU a partir del viernes por la tarde.

"Hay una cantidad considerable de vehículos que se salen de la carretera en la 219 actualmente", dijo Gregory Butcher, subdirector de preparación y seguridad nacional del condado de Erie, en una reunión informativa.

Se estaban colocando vehículos todo terreno y motos de nieve en todo el condado para ayudar a los socorristas si fuera necesario, dijo Butcher.

Efecto lago: no solo es en Nueva York, sino también en Michigan

La nieve por efecto lago también cubrió partes de la península superior de Michigan en un sistema que se espera que dure todo el fin de semana. El área estaba cubierta de nieve el viernes por la tarde, y en algunos lugares ya había más de un pie (0.3 metros) de nieve.

“Tenemos este régimen de flujo del oeste y noroeste y esta masa de aire frío sobre la península superior. Por lo tanto, es una configuración que puede prolongar este evento de nevadas de efecto lago y hacerlo de larga duración”, dijo Chapman del Servicio Meteorológico Nacional.

Los fuertes vientos, especialmente cerca de los Grandes Lagos, han afectado la visibilidad en Michigan y Chapman instó a tener precaución en las carreteras.

Joe DeLizio, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Gaylord, dijo que la visibilidad en las carreteras era baja, pero que hasta el momento no había tenido conocimiento de ningún accidente importante.

El efecto lago afectó al equipo de la NFL, Buffalo Bills, que pidieron voluntarios para palear la nieve en el estadio Highmark, donde era posible que cayeran más de 2 pies (0.6 metros) de nieve antes del partido del domingo por la noche contra los San Francisco 49ers. El año pasado, una gran tormenta con efecto lago obligó a la NFL a posponer el partido de playoffs.