Semana de Acción de Gracias comienza con mal tiempo en las dos costas: qué zonas recibirán más lluvias y nieve

El mal tiempo amenaza la celebración del Día de Acción de Gracias de millones de personas

Una nueva ronda de tiempo invernal afecta a varios puntos del país esta semana, cuando millones de personas se desplazan por Acción de Gracias.

Nieve, temperaturas muy bajas y mucha humedad que puede incluso dejar inundaciones se esperan de costa a costa en Estados Unidos, mientras que California y el estado de Washington continúan recuperándose de los daños causados por la seguidilla de ríos atmosféricos de la semana pasada. En California, dos personas fueron halladas muertas en áreas inundadas el sábado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés)para este lunes, se esperan fuertes nevadas en partes de las montañas de Sierra Nevada, la parte superior de los Grandes Lagos y las Rocosas centrales. Desplazarse por la Sierra Nevada podría resultar difícil este lunes, o incluso imposible en algunas áreas, advirtió la agencia en su cuenta de X.

Por otra parte, las llanuras del norte verán temperaturas por debajo de la media para esta fecha, mientras en el sur y el valle del bajo Mississippi este lunes tendrán más calor del habitual.

Nueva tormenta impacta la Costa Oeste

A principios de esta semana, "una vaguada de nivel superior se precipitará hacia la Costa Oeste desde el noreste del Pacífico" trayendo una columna de humedad subtropical muy anómala al centro y sur de California lunes y martes, según el NWS.

Esto hará que se concentre la humedad sobre las áreas costeras, por lo que partes de la sierra sur por debajo de los 8,000 pies pueden experimentar algunas inundaciones repentinas este lunes.

También pueden producirse más deslizamientos de tierra y lodo, y flujos de escombros en general, a causa de las lluvias excesivas sobre las montañas, agregó el NWS.

Para los próximos días, es probable que haya fuertes nevadas en las elevaciones más altas de la Sierra sur, donde se pronostica que se acumulen de 3 a 4 pies con cantidades aisladas más altas para el miércoles por la mañana.

"También se espera que la alimentación de humedad anómala penetre en el interior del oeste. Algunas partes de la Gran Cuenca experimentarán chubascos de nieve mientras que una fuerte capa de nieve cubrirá el oeste intermontano y las Montañas Rocosas de Colorado con 1-2 pies (y hasta 3 pies aislados) de nieve probables durante los próximos días", pronosticó el NWS.

Imágenes del mal tiempo en California: algunas zonas son ahora afectadas por un río atmosférico



Los meteorólogos no creen que esta nueva ronda de mal tiempo invernal sea tan intensa como el río atmosférico de la semana pasada; “sin embargo, todavía hay amenazas, más pequeñas y no tan significativas en términos de magnitud, que seguirán existiendo en toda la Costa Oeste durante los próximos dos o tres días”, dijo el meteorólogo del NWS Rich Otto, citado por la agencia AP.

Según Otto, a medida que la lluvia se desplace hacia el este durante la semana, existe la posibilidad de fuertes nevadas en las elevaciones más altas de Sierra Nevada, así como en partes de Utah y Colorado.

Lluvia y nieve y frío en el Medio Oeste y los Grandes Lagos

Las regiones del Medio Oeste y los Grandes Lagos verán lluvia y nieve este lunes.

"Un par de sistemas de baja presión que se desplazan a través del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos generarán varios centímetros de nieve sobre la península Superior de Michigan, mientras que habrá nevadas en el Gran Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos Inferiores", detalló en su pronóstico para esta jornada el NWS.

"Independientemente de si nieva a mitad de semana, tenemos una alta confianza (80-90% de probabilidades) de que las temperaturas bajarán hacia el próximo fin de semana y más adelante, con las máximas cayendo a los 20 y las mínimas cayendo a los 10", informó en X la oficina del NWS de Chicago.

La agencia estatal explicó que sigue habiendo cierta incertidumbre con el pronóstico para la región a mediados de semana, ya que se espera que dos sistemas de tormentas pasen por el centro del país en los próximos días y todo dependerá de si se fusionan o no. En caso de hacerlo, aumentarían las probabilidades de frío y nieve.

Lluvia y nieve en la Costa Este para Acción de Gracias

La Costa Este será la más afectada por el temporal invernal el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, dijeron los meteorólogos.

Un sistema de baja presión puede traer lluvia al sureste a primera hora del jueves antes de dirigirse al noreste. Las áreas desde Boston hasta Nueva York podrían ver lluvia y condiciones ventosas, con posibles nevadas en partes del norte de New Hampshire, el norte de Maine y las montañas Adirondacks. Los meteorólogos advirtieron que podría haber menos nieve y más lluvia si el sistema se dirige más hacia el interior.

"Básicamente, esto traerá lluvia al corredor de la I-95, por lo que los viajeros deben prepararse. A menos que el sistema tenga una tendencia mucho más fría, parece que va a llover", dijo el domingo Hayden Frank, un meteorólogo del servicio meteorológico de Massachusetts, citado por la AP.

Según Frank, por el momento no ve que ningún sistema de tormentas importante se extienda hasta el siguiente fin de semana en ningún punto del país, por lo que, si bien los desplazamientos para Acción de Gracias pueden complicarse un poco estos días, para el regreso, hacia el siguiente domingo, no se esperan complicaciones por clima invernal.

