Tormentas invernales azotan a EEUU: pronostican mal tiempo en esta semana de Acción de Gracias

Una nueva ola de tiempo invernal podría complicar los desplazamientos durante la semana del Día de Acción de Gracias en algunas partes de Estados Unidos, advirtieron meteorólogos este fin de semana.

En California, donde una persona fue encontrada sin vida dentro de un vehículo sumergido por las inundaciones, las autoridades se preparaban para más precipitaciones mientras aún trabajan en zonas anegadas y con pequeños deslizamientos de tierra ocasionados por una tormenta previa. Por otra parte, miles de personas seguían sin electricidad después de varios días en el noroeste del país.



El sábado se emitió una advertencia de tormenta invernal para la Sierra Nevada de California, que permanecerá en efecto hasta el martes, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Sacramento. Se pronostican fuertes nevadas en zonas con elevadas y ráfagas de viento que podrían alcanzar las 55 millas por horas, además de una acumulación de nieve de aproximadamente cuatro pies, con las mayores acumulaciones el lunes y martes.

En las regiones del centro-norte de Estados Unidos y los Grandes Lagos también se anticipan lluvia y nieve el lunes, mientras que la Costa Este será la más afectada por el mal tiempo durante el feriado de Acción de Gracias.

Un sistema de baja presión llevará lluvia al Sureste el jueves temprano antes de dirigirse al Noreste, donde zonas que van desde Boston hasta Nueva York podrían recibir lluvias y fuertes vientos. Podría caer nieve en partes del norte de New Hampshire, el norte de Maine y en las montañas Adirondacks. Si el sistema se desplaza hacia el interior, el pronóstico indicaría menos nieve para las montañas y más lluvia.

Las secuelas de la 'bomba ciclónica' que azotó la Costa Oeste

La tormenta en la Costa Oeste llegó al noroeste del Pacífico a principios de esta semana, causando la muerte de dos personas y dejando sin electricidad a cientos de miles, principalmente en el área de Seattle, antes de que sus fuertes vientos se desplazaran por el norte de California. El sistema llegó a la Costa Oeste el martes como una 'bomba ciclónica', que ocurre cuando un ciclón se intensifica rápidamente, y desató fuertes vientos que derribaron árboles en carreteras, vehículos y hogares.

La ciudad de Santa Rosa, California, registró su período de tres días más lluvioso con unas 12.5 pulgadas de precipitaciones el viernes por la noche, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en el área de la Bahía de San Francisco. El sábado, los viñedos en la localidad de Windsor, ubicado a unas 10 millas al norte, se encontraban inundados.

Al oeste, los rescatistas en la localidad de Guerneville recuperaron un cuerpo dentro de un vehículo tras una inundación alrededor de las 11:30 am del sábado, informó Rob Dillion, subcomisario del condado de Sonoma y vocero de la policía local. Se presume que dicha persona falleció a causa de la tormenta, pero aún no se había realizado una necropsia.

Dominick Conti, un bombero voluntario de 19 años, y un amigo, recorrieron el viernes la zona de Santa Rosa para ayudar a personas cuyos vehículos quedaron inundados. Con su camioneta Dodge Ram 2006 y un juego de cuerdas, pudieron rescatar al conductor de un sedán que se había detenido en el agua, liberar a un camión atascado en un gran charco de lodo y ayudar a un agricultor varado en un camino de tierra.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la nevada más intensa es probable que se produzca en partes de Sierra Nevada y que la Sierra Sur acumule cerca de 2 a 3 pies, con cantidades más altas en algunas zonas. Las nevadas también afectarán a las Montañas Rocosas de Colorado durante los próximos días. Las probabilidades de fuertes lluvias y nieve aumentarían el martes, ya que otro evento de río atmosférico llegará a partes del centro de California.



Alrededor de 38,000 clientes del área de Seattle seguían sin luz este domingo debido al río atmosférico más fuerte de esta temporada. Las cuadrillas intentan retirar cables, ramas y escombros de las calles, mientras las ciudades abrían centros de calentamiento para que las personas que se enfrentaban a un cuarto día sin energía pudieran obtener comida caliente y conectar sus teléfonos celulares y otros dispositivos.

La electricidad volvió por la tarde en la casa de Katie Skipper en North Bend, a unas 30 millas al este de la ciudad luego de estar sin luz desde el martes. Fue agotador tomar duchas frías, depender de una estufa de leña para calentarse y usar un generador para mantener el refrigerador frío, dijo Skipper, pero esos inconvenientes no eran nada en comparación con los daños que sufrieron otras personas, dijo.

El Noreste recibe precipitaciones muy necesarias

Otra tormenta llevó lluvias a Nueva York y Nueva Jersey, donde en las últimas semanas se han producido incendios forestales poco frecuentes, y fuertes nevadas al noreste de Pensilvania. Partes de West Virginia estuvieron bajo aviso de ventisca hasta el sábado por la mañana, con hasta dos pies de nieve y fuertes vientos que dificultaban los desplazamientos.

Se estima que las precipitaciones ayuden a mejorar las condiciones después de un otoño excepcionalmente seco. “No será el fin de la sequía, pero definitivamente ayudará cuando todo esto se derrita”, dijo Bryan Greenblatt, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Binghamton, Nueva York.

En el noreste de Pensilvania, incluidas las montañas Pocono, cayó una gran nevada que provocó el cierre de escuelas. A mayores elevaciones se informó de hasta 17 pulgadas, con acumulaciones menores en ciudades del valle como Scranton y Wilkes-Barre.

