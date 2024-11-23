Clima extremo: tormentas e inundaciones en la Costa Oeste; azotes invernales en la Costa Este

Una gran tormenta llevó nieve y lluvias récord a partes de California, lo que provocó algunos deslizamientos de tierra e inundaciones. Mientras, en el lado opuesto del país se emitieron advertencias de tormenta de nieve y tormenta invernal para áreas que abarcan desde el noreste hasta el centro de los Apalaches.

La tormenta llegó del Pacífico a principios de esta semana y dejó hasta el momento dos personas muertas y sin electricidad a cientos de miles de personas, principalmente en el área de Seattle (estado de Washington), antes de que los fuertes vientos atravesaran el norte de California.

PUBLICIDAD

Las inundaciones cerraron parte de la pintoresca Autopista 1 californiana, también conocida como la Autopista de la Costa del Pacífico, en el condado de Mendocino y no hay aún una estimación de cuándo volvería a abrir, según el Departamento de Transporte estatal.

Santa Rosa, California, registró su período de tres días más húmedo registrado con aproximadamente 12,5 pulgadas (32 centímetros) de lluvia, cayendo el viernes por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional en el Área de la Bahía.

Los meteorólogos pronosticaron que ambas costas comenzarían a ver un respiro de las tormentas a medida que los sistemas se mueven: en la costa oeste, se dirige al sur y en el noreste se mueve hacia Canadá.

La bomba ciclónica en el oeste

Un árbol caído cae sobre una propiedad durante una tormenta, el jueves 21 de noviembre de 2024, en Forestville, California. Imagen Godofredo A. Vásquez/AP



En ell área de Seattle, más de 112,000 personas seguían sin electricidad debido al río atmosférico más fuerte de esta temporada: una larga columna de humedad que se forma sobre un océano y fluye por el cielo sobre la tierra.

Los equipos trabajaban para limpiar las calles de cables caídos, ramas y otros escombros, mientras que las ciudades abrieron centros de calentamiento para que las personas que llevan ya su cuarto día sin electricidad pudieran obtener comida caliente y enchufar sus teléfonos celulares y otros dispositivos.

Se emitieron advertencias de vendavales en Washington, Oregon y California, y advertencias de fuertes vientos estaban vigentes en partes del norte de California y Oregon. Hubo advertencias de tormenta invernal para partes de California.

PUBLICIDAD

El sistema en la costa oeste esta semana avanzó como "ciclón bomba", que ocurre cuando un ciclón se intensifica rápidamente. Desató vientos feroces que derribaron árboles sobre carreteras, vehículos y casas.

Una vecina entrevistada por la agencia AP, Debra Campbell, dijo que estaba sentada en la oscuridad con una linterna esa noche, incapaz de dormir mientras fuertes vientos azotaban su casa en Crescent City, California. Con un estruendo masivo, un árbol de 150 pies (46 metros) se estrelló contra su casa y su automóvil. "Fue increíblemente aterrador... pude agarrar las llaves de mi auto y mi cartera... al salir solo había un árbol de pie", dijo Campbell.

Mientras tanto, el clima en la Costa Oeste

Tormenta invernal en Nueva York. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes) Imagen Jeffrey T. Barnes/AP



Del otro lado, en el Atlántico, la costa este enfrenta otra tormenta con lluvias que Nueva York y Nueva Jersey, de algún modo, ansiaban porque se han desatado incendios forestales poco comunes en las últimas semanas. Pensilvania también tiene fuertes nevadas al noreste y algunas partes de West Virginia estaban bajo advertencia de ventisca hasta el sábado, con hasta 2 pies (61 centímetros) de nieve y fuertes vientos que dificultaban los viajes.

En el noreste, que se ha visto afectado por la sequía, se esperaban más de 2 pulgadas (5 centímetros) de lluvia al norte de la ciudad de Nueva York, con nieve mezclada en las elevaciones más altas. A pesar del impacto, se esperaba que la precipitación ayude a aliviar las condiciones en un estado que ha tenido un otoño excepcionalmente seco.

PUBLICIDAD

“No va a acabar con la sequía, pero definitivamente ayudará cuando toda esta nieve se derrita”, dijo Bryan Greenblatt, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Binghamton, Nueva York.

Cayeron fuertes nevadas en el noreste de Pensilvania, incluidas las montañas Pocono, lo que provocó una serie de cierres de escuelas. En elevaciones más altas se reportaron hasta 17 pulgadas (43 centímetros), con acumulaciones menores en ciudades del valle como Scranton y Wilkes-Barre. Más de 85,000 clientes en 10 condados se quedaron sin electricidad y el departamento de transporte estatal impuso restricciones de velocidad en algunas carreteras.