Poderosa tormenta en California genera alertas y fuerza evacuaciones (pero también trae buenas noticias)

La peligrosa tormenta invernal que cae sobre California podría descargar varios pies de nieve, lo que junto a fuertes vientos y las poco usuales condiciones de ventisca que se esperan en las montañas, creará condiciones peligrosas durante el fin de semana.

La tormenta, que constituye la mayor nevada del año en California, representa un peligro significativo para los viajeros en las áreas afectadas, pero también supone un gran impulso para el suministro de agua en una región azotada por años de sequía.

Cierres, evacuaciones y peligrosas condiciones de viajes

El jueves se registraron vientos de más de 140 mph y fuertes nevadas en los picos más altos de Sierra Nevada, condiciones que se espera que se intensifiquen durante el fin de semana creando prolongadas condiciones de ventisca.

Los pronósticos indican que la tormenta traerá hasta 10 pies de nieve a Sierra Nevada durante el, por lo que se está implementando una evacuación del área del noreste de California y el cierre del Parque Nacional Yosemite y al menos dos estaciones de esquí del área de Lake Tahoe.

Los primeros indicios de la tormenta se comenzaron a mostrarse el jueves, pero será en la tarde del viernes y el sábado cuando comiencen los cierres de carreteras y cortes de energía.

Las autoridades emitieron una advertencia de tormenta de nieve hasta el domingo por la mañana que cubre un tramo de 300 millas desde el norte del Lake Tahoe hasta el sur del Parque Nacional Yosemite.

“Su ventana para viajar con seguridad en la Sierra ya se cerró”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Reno el jueves por la mañana en las redes sociales. "Lo mejor es refugiarse donde esten".

Los meteorólogos predicen que es posible que caigan hasta 10 pies de nieve en las montañas alrededor del lago Tahoe para el fin de semana, 3 a 6 pies en las comunidades a orillas del lago y más de un pie s en los valles del frente oriental de la Sierra, incluido Reno.

Se espera que los vientos superen las 115 mph sobre las cimas de la Sierra y 70 mph en elevaciones más bajas.

“Esta será una tormenta de nieve legítima”, dijo el jueves el científico climático de UCLA Daniel Swain durante una sesión informativa en línea.

“Condiciones de realmente reales con varios pies de nieve y vientos muy fuertes, la posibilidad de cortes de energía y el hecho de que las carreteras probablemente no se despejarán tan rápida o eficazmente como lo harían normalmente, incluso durante una tormenta invernal importante", explicó Swain.

Había advertencias de avalanchas en zonas rurales alrededor del lago Tahoe, así como en áreas alrededor del Parque Nacional Yosemite que se extiende hasta Mammoth Lakes.

Cierres en el parque Yosemite

Las autoridades pidieron a los visitantes del Parque Nacional Yosemite que abandonaran el área lo antes posible, a más tardar al mediodía del viernes. El parque estará cerrado al menos hasta el mediodía del domingo, con la posibilidad de extender el cierre, dijeron funcionarios del parque en las redes sociales. Las autoridades señalaron que podrían caer más de 7 pies de nieve en el área de Badger Pass.

El viernes temprano, el resort de esquí Palisades Tahoe se unió a su vecino Alpine Meadows para cancelar las actividades del día debido a las intensas nevadas y los fuertes vientos.

Andrew Schwartz, científico principal del Central Sierra Snow Lab de la Universidad de California en Berkeley, dijo que es posible que puedan superar su récord actual de aproximadamente 3.5 pies de nieve en un solo día establecido en 1989.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) impuso restricciones de viaje en un largo tramo de la Interestatal 80 entre Reno y Sacramento, exigiendo a los conductores que pusieran cadenas en sus neumáticos.

"Anoche, las condiciones se deterioraron en Donner Summit provocando un caos de tráfico", dijo la oficina de CHP en Truckee en una publicación en las redes sociales el viernes temprano.

Efectos positivos de la tormenta

En el lado positivo, los funcionarios del agua de California dijeron que la tormenta debería proporcionar un muy necesario impulso a la capa de nieve de la Sierra, que es vital para los suministros de agua del estado y se encuentra muy por debajo de lo normal en lo que va de la temporada.

La capa de nieve de Sierra Nevada se situó en el 80% del promedio hasta la fecha, pero sólo el 70% del pico típico del 1 de abril, dijeron el jueves funcionarios del Departamento de Recursos Hídricos de California.

La nieve producida por la tormenta será contabilizada en el conteo anual de nieve de abril, un importante estudio anual que utilizan las autoridades hídricas para pronosticar los recursos hídricos del estado para el resto del año.

Otra beneficiaria de la tormenta será la industria del esquí, la cual se espera que pierda alrededor de mil millones de dólares anuales a nivel nacional en los próximos años debido al cambio climático, según un nuevo estudio.

La estación de esquí Palisades Tahoe escribió en X, anteriormente conocido como Twitter, que la gran nevada que se espera durante el fin de semana junto a los 8 pies de nieve que cayeron en febrero debería permitirles mantener las pistas abiertas hasta Memorial Day.

Con información de The Associated Press.