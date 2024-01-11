"No entres en pánico": así se salvó una mujer de una fatal avalancha de nieve en Palisades Tahoe

Video Avalancha de nieve en California deja un muerto y tres heridos: las autoridades identificaron a la víctima

Una mujer logró sobrevivir después de quedar enterrada en la nieve que desprendió una mortal avalancha gracias a que un extraño la pudo salvar.

El miércoles pasado, Janet He y Joseph Lu pasaban unos días en el complejo de esquí alpino de Palisades Tahoe, ubicado en Lake Tahoe, California, cuando ocurrió la avalancha.

Según ella misma contó en un video, la avalancha ocurrió justo detrás de ella y su marido cuando se encontraban en la carrera KT-22 de esquí alpino de Palisades.

Los vehículos del sheriff del condado de Placer están estacionados cerca del remonte en Palisades Tahoe donde ocurrió la avalancha el miércoles 10 de enero de 2024 en Tahoe, California. Imagen Andy Barron/AP



Tras la caída repentina de nieve, He contó que fue arrastrada unos 200 pies montaña abajo y quedó enterrada. Lu comenzó a buscar a He desesperadamente, pero no la pudo hallar por ningún lado.

Abajo, la mujer no pudo levantarse porque la nieve estaba muy pesada encima de ella. "Estaba enterrada, mi cara enterrada en la nieve. Tuve suerte de tener la mascarilla, tenía algo de aire en la mascarilla", señaló.

En ese momento supo que no podía hacer otra cosa más que quedarse quieta. Su marido, por su parte, comenzó a gritar para intentar identificar el lugar donde habría caído He.

“Usé mi bastón de esquí, golpeando frenéticamente por todos lados y gritando su nombre", aseguró Joseph Lu. Debajo de la nieve, la mujer intentó calmarse: "Me dije a mí misma que debía calmarme, que no entrara en pánico. Si entro en pánico, usaré más aire".

Unos segundos después, He contó que escuchó una voz desde arriba. Era la de otro esquiador. "Él me dice: 'No te preocupes, te tengo'", dijo. "Creo que es lo mejor que he oído en mi vida".

Janet He tomó una foto con el hombre que le salvó la vida y procesó todo en el momento.

Agradecida por estar con vida

“Está bien. Puedo caminar. Está bien”, dijo Janet He a la filial de Sacramento de la cadena CBS News. El mismo miércoles, las autoridades informaron que la avalancha causó la muerte de una persona.

La víctima de la avalancha fue identificada como Kenneth Kidd, de 66 años, residente tanto de Point Reyes como del área de Truckee. Esa víctima marca la primera muerte por avalancha en la temporada de invierno 2023-2024, según el Centro de Información sobre Avalanchas de Colorado.

Además de la víctima fatal, se reportaron tres heridos, pero ningún desaparecido, dijo el sargento David Smith, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Placer, durante una conferencia de prensa llevada a cabo también el miércoles.

