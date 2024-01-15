El frío brutal sigue golpeando a EEUU: se registran retrasos aéreos y dificultades para transitar carreteras

Video Lo mejor de Noticias Univision de la mañana| lunes 15 de enero de 2024

Las temperaturas brutalmente frías y la sensación térmica bajo cero continuaban en gran parte de Estados Unidos este lunes, lo que ocasionó que miles de viajeros se quedaran en tierra debido a vuelos cancelados. Además, el mal clima puso a prueba el temple de los aficionados de la NFL en Buffalo para un partido que se retrasó un día por la nieve.

Según Zack Taylor, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, unos 150 millones de estadounidenses estaban bajo aviso o advertencia de sensación térmica peligrosa por el frío y el viento, mientras una masa de aire ártico se extendía hacia el sur y el este del país.

El domingo por la mañana se registraron temperaturas de -20 grados Fahrenheit a -40 F en el norte y noreste de Montana. En Saco, Montana, se registraron temperaturas de -51ºF. Las temperaturas bajo cero llegaron hasta el sur de Kansas, Missouri, Illinois y partes de Indiana, según Taylor.

Aficionados ayudando a los Buffalo Bills

El lunes por la mañana, los Buffalo Bills volvieron a pedir ayuda para apalear la nieve acumulada en el estadio Highmark de Orchard Park, Nueva York, luego de que quedara cubierto por casi un pie de nieve que cayó durante un fin de semana ventoso, con rachas de viento de 60 mph.

A media mañana, el personal del estadio había limpiado el césped bajo un cielo soleado, mientras que los ciudadanos que aceptaron la oferta de ganar 20 dólares la hora trabajaron con bajas temperaturas para despejar los asientos de los aficionados antes del partido.

A primera vista era una tarea desalentadora, reconoció Bob Isaacs, de Buffalo, unas horas después de llegar a las 7:30 a.m. Pero consideraba su trabajo como una contribución al equipo. "Tienes que recordar que eres un aficionado de los Bills. Todo forma parte del trato", dijo.

Las ciudades vecinas vieron acumulaciones de nieve aún más altas, gracias a las bandas de nieve itinerantes alimentadas por el lago Erie: 41 pulgadas en Hamburgo y Angola y tres pies en West Seneca, Blasdell y South Buffalo.

El clima afecta la política

Las campañas presidenciales, por su parte, esperaban que el frío y las peligrosas condiciones para viajar dificultaran la participación en los caucus de Iowa, que abren el proceso de primarias presidenciales republicanas, de un mes de duración. Las votaciones comenzarán el lunes por la noche.

Este lunes también se produjo otro día de retrasos para los pasajeros aéreos de todo el país. El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware informaba de unas 2,000 cancelaciones dentro, hacia o desde Estados Unidos y miles de retrasos.

En Utah, donde cayeron casi cuatro pies de nieve en las montañas en un periodo de 24 horas, un motociclista de nieve murió atropellado el domingo por la noche por un semirremolque a unas 70 millas al sureste de Salt Lake City, según la Patrulla de Carreteras de Utah.

La persona fallecida, la quinta muerte en todo el país atribuida al frío ártico, se encontraba entre cuatro conductores de motos de nieve que intentaban cruzar la carretera 40 de Estados Unidos en la zona de Strawberry Reservoir.

Los remolinos de nieve y el peligro de avalanchas provocaron el lunes el cierre de carreteras en algunas zonas de Utah y Colorado. Al este de la comunidad turística de Vail, Colorado, las autoridades cerraron un tramo de 20 millas de la Interestatal 70, la principal autopista este-oeste del estado.

Las autoridades del norte de Colorado abrieron un centro de calentamiento para los automovilistas varados en el condado de Jackson después de que se cerraran todas las carreteras que salían del condado. En Wyoming y Montana se emitieron advertencias de atascos de hielo, ya que el intenso frío podría provocar que los ríos y arroyos se llenaran de hielo y se desbordaran.

Se esperaba nieve ligera a través del Atlántico Medio y el Noreste a través de lunes y martes, dijo Taylor, incluyendo 2 a 3 pulgadas de nieve pronosticadas para Washington DC, lo que sería la mayor nevada en un día en la capital de la nación en al menos dos años.

