¿Qué tienen que ver la religión y el covid-19 con el movimiento antivacunas?

Al utilizar esta expresión, Taylor Greene logró lo que quería: llamó la atención de muchos religiosos y puso la expresión ‘mark of the beast ’ (en inglés) entre las tendencias de Twitter.

Pero es evidente y comprobable que, entre abril de 2020 y abril de 2021, la expresión "mark of the beast" pasó a estar íntimamente asociada a las búsquedas sobre vacunas para covid-19 en Google. Mira la siguiente imagen, extraída de la herramienta Google Trends. En ella están listados términos asociados a " mark of the beast" en este período: