¿Provienen las vacunas de Johnson & Johnson directamente de fetos abortados?

¿Es cierto que las vacunas de Johnson & Johnson provienen directamente de fetos abortados ? Las vacunas de Johnson & Johnson no usaron tejidos de fetos abortados sino líneas celulares de fetos que se abortaron en 1985, que en realidad son solo células independientes que se han cultivado en un laboratorio durante décadas.

Aunque el comunicado deja claro que en la fabricación se usaron líneas celulares de fetos (que no es lo mismo que usar directamente células de fetos), advierte que la aprobación de esta vacuna “vuelve a plantear interrogantes sobre la permisibilidad moral del uso de vacunas desarrolladas, probadas y/o producidas con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto”.

Pero el uso de líneas celulares de fetos (abortados en 1985) difiere mucho del uso directo de tejidos de fetos, como han replicado algunos medios noticiosos.

La arquidiócesis de Bismarck en Dakota del Norte fue mas allá y en un anuncio que publicó en su página web el 2 de marzo aseguró que es “inaceptable que cualquier médico católico o trabajador de la salud dispense la vacuna de Johnson&Johnson y que la reciba debido a su conexión directa con el acto intrínsecamente malvado del aborto”.

Sí, la vacuna de Johnson & Johnson usó líneas celulares de fetos que se abortaron en 1985, pero esto no significa que se usen sus tejidos ni que su ADN haya pasado a las vacunas. Esa línea celular ya no contiene las células del donante original, como recuerda el Departamento de Salud de Tennessee en su página oficial. Bajo una página titulada “Hechos y ficción sobre la vacuna para el covid-19 de Johnson & Johnson”, la entidad aclaró que los tejidos “no se utilizan para fabricar vacunas” y que no se utilizó tejido fetal para fabricar la vacuna J & J ni ninguna otra vacuna covid-19.

Por su parte Johnson & Johnson ha reiterado que su vacuna no usó tejidos de fetos en su fabricación ni en su fase de pruebas, y los científicos han aclarado que no se usan tejidos de fetos para la fabricación de ninguna vacuna.

CNN indicó que La Casa Blanca rechazó la declaración de la Conferencia de Obispos sobre la vacuna de Johnson & Johnson indicando que la administración del presidente Joe Biden, el primer presidente católico del país, desde la época de John F. Kennedy, también está analizando este tema. Un funcionario de esa administración señaló a ese medio la declaración del Vaticano de diciembre y agregó que la administración Biden también está "abordando las dudas y trabajando con mensajeros locales sobre cómo abordar eso, incluso con líderes religiosos".

¿Son lo mismo “tejidos” de feto que “líneas celulares”?

No. No son lo mismo. Los tejidos son materiales biológicos que están conformados por células. Los tejidos NO se utilizan para fabricar vacunas. Como explicó el departamento de Salud de Tennessee en su página sobre este tema: “No se utilizó tejido fetal para fabricar la vacuna de Johnson & Johnson ni ninguna otra vacuna para el covid-19". Al desarrollar su vacuna, Johnson & Johnson usó una línea celular fetal, que ya no contiene las células del donante original, para desarrollar un virus inofensivo, que, al inocularse, hace que algunas de las células del cuerpo produzcan una proteína que causa la respuesta inmunológica.

La línea celular es un término general que se aplica a una población definida de células extraídas de un organismo vivo, que se pueden mantener en cultivo durante un período prolongado de tiempo. En este proceso, se toma una muestra de tejido de un órgano que posee diferentes clases de células con características diferentes y se van depurando para escoger las células relevantes a la investigación y lograr el subcultivo (o el trasplante de células de un envase de cultivo a otro u otros) deseado. Las células resultantes provienen de aquellas que estuvieron en el órgano del que se obtuvo la muestra (pero no fueron parte de él), se van reproduciendo muchas veces hasta crear la línea celular que se usan en el estudio, aún cuando las células originales ya murieron. Algunas tienen una cantidad de reproducción limitada, pero otras se convierten en líneas celulares inmortalizadas, resultando idóneas para su uso científico.

De acuerdo con el Colegio de Médicos de Filadelfia, al usar estas líneas celulares “ los investigadores pueden cultivar patógenos humanos, como virus, en un tipo de célula en particular, y así atenuarlos o debilitarlos". Una manera de adaptar los virus para usarlos en las vacunas es alterándolos, para que no puedan crecer correctamente en el cuerpo humano”. De esta manera, cuando se usa en una vacuna y se le inyecta a un cuerpo humano vivo, el virus aún provoca una respuesta inmunológica, pero no puede replicarse lo suficiente para provocar una enfermedad.

Las líneas celulares extraídas de fetos

Entre las líneas inmortalizadas que existen y se han usado para el desarrollo de vacunas están las de dos abortos realizados entre 1961 y 1966: la WI-38, la cual sirvió para desarrollar la vacuna de la rubeola, y la MRC-5, de cuya línea celular se han desarrollado vacunas para la polio y la varicela, entre otras. Y, en fechas más recientes, las líneas de células PER.C6, que es la que se utilizó para fabricar la vacuna Johnson & Johnson.

Brianne Barker, profesora adjunta de biología de una Universidad Drew de Nueva Jersey, explicó al portal Health.com, que en la línea de células PER.C6 se usaron células de la retina que provienen de un feto que fue abortado en 1985 en los Países Bajos, que fueron tratadas en el laboratorio para permitirles reproducirse en entornos de laboratorio desde ese momento. Y, como publicó CNN en español, se trata de una vacuna de un virus inactivado de la gripe llamado adenovirus 26 ( que también se usó para la vacuna del ébola) que contiene el ADN para producir la proteína Spike (llamada también espiga, esta es la proteína que se encuentra en la superficie del nuevo coronavirus y que se activa con la inyección del ARNm de la vacuna), además de algunas porciones del genoma del adenovirus.

Desde que se emplearon las células fetales originales, éstas se han multiplicado incontables veces, creando múltiples líneas celulares fetales. William Moss, director ejecutivo del Centro de Acceso a Vacunas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins explicó a la estación KSDK-5 que, aunque su origen fue un feto abortado, en realidad ahora son solo células independientes que se ha cultivado en un laboratorio durante décadas. Y Amesh Adalja, de esa misma institución, indica que los expertos dicen que, una vez que las partículas del virus se forman a partir de esas células, hay procesos de purificación, por lo que es muy poco probable que haya restos de células que hayan pasado a la vacuna.

Por lo tanto la vacuna de Johnson & Johnson no empleó tejidos de feto ni en su fase de pruebas ni para su elaboración, sino de una línea de células clonadas de un feto que data de 35 años y que, por su proceso de purificación, no es probable que haya transmitido ADN a las vacunas.

Incluso, no es probable que esto suceda, debido a la inestabilidad del ADN al exponerse a ciertos productos químicos: una gran parte se destruye en el proceso de elaboración de la vacuna. Por lo tanto, como explicó The Children's Hospital en Philadelphia en el análisis titulado "Ingredientes de una Vacuna - ADN, "la cantidad de ADN humano en la preparación final de la vacuna es mínima (millonésimas de gramo) y muy fragmentada”.

Conclusión

La vacuna de Johnson & Johnson no proviene directamente de fetos abortados. Si se lee cuidadosamente el documento “Los Presidentes de los Comités de Doctrina y Actividades Pro-Vida de la USCCB se Pronuncian Sobre el Uso de la Vacuna de Johnson & Johnson contra el Covid-19”, allí mismo se indica que las vacunas de Johnson & Johnson contra el covid-19, fueron fabricadas “con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto”. Pero, además, esas líneas celulares ya no provienen directamente de esos fetos.

La vacuna de Johnson & Johnson no usó tejidos de un feto para sus pruebas y fabricación, porque empleó una línea celular, la cual está formada de células antiguas de un feto abortado hace 35 años y en realidad son solo células independientes que se han cultivado en un laboratorio durante décadas. Tampoco hay evidencias de que el ADN de este feto se “transmita” en las vacunas.

