Esa imagen no muestra el malecón de La Habana nevado o congelado por una tormenta de granizo: es una obra artística

“Insólita imagen del Malecón blanqueado por el granizo de ayer”, “Una foto increíble [...] y que no se congeló el malecón”, “Nieve en la Habana, y yo esperando que se congelara el malecón”, son algunos de los textos publicados junto a la imagen en plataformas como Facebook, X (antiguo Twitter) e Instagram. Varios sumaban centenares de visualizaciones y reacciones.

Sin embargo, en los comentarios de las publicaciones distintos usuarios indicaron que la imagen no era real, que en esa zona no había granizado y otros detalles. Así que en elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos varias notas de sitios web que siguen la actualidad cubana en los que se señalaba que no se trataba de una fotografía relacionada con la reciente granizada, sino de una obra del artista Donis Llago.

Al revisar las redes sociales de Llago, encontramos que tras la granizada él mismo subió a su cuenta de Instagram, el 23 de marzo de 2024, la imagen que estamos verificando y otra más, en la que parece estar congelado el mar, junto a un mensaje de tono irónico: “Se cumple mi obra de la serie FACHADAS. Del 2012 #arte #coleccionables #artecubanocontemporaneo”. Esa segunda imagen la había publicado también en 2020.

Zonas más afectadas por la tormenta

Como reseñaron varios sitios web, las tormentas y granizadas del viernes 22 de marzo de 2024 dejaron afectaciones en distintas zonas de La Habana y de otras provincias de Cuba. Sin embargo, entre las imágenes compartidas en esas notas de las mayores acumulaciones de hielo no encontramos ninguna del malecón. Este hecho también apunta a que es falso que la imagen que estamos verificando corresponda a ese fenómeno meteorológico, pues por ser un lugar clave de la ciudad, si realmente hubiera habido acumulaciones de hielo en el malecón habanero habría habido mucho más que una fotografía del hecho circulando en internet.

Por otro lado, algunas de las publicaciones que estamos verificando se refieren a que lo que se ve en la imagen es nieve, cuando en la región afectada por la tormenta de ese día se registraban temperaturas entre los 32 y los 22 grados centígrados (89.6 y 71.6 grados Fahrenheit) y la nieve suele formarse a 0 °C (32 °F) o menos.

Conclusión

Es falso que esa imagen que ha circulado en redes sociales tras la tormenta que azotó Cuba el 22 de marzo de 2024 muestre el malecón de La Habana cubierto de hielo, nieve o granizo. Se trata realmente de una obra del artista local Donis Llago, como aclararon varios sitios web dedicados a la actualidad cubana. Además, la granizada más intensa se produjo en zonas apartadas del malecón y el propio Llago publicó en Instagram (luego de la tormenta) esa imagen y otra de su serie Fachadas, de 2012, e ironizó con que se estaba cumpliendo su obra. Una de esas creaciones ya la había compartido en sus redes en 2020. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

