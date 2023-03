La “directora” de orquesta “Lydia Tár” NO murió en los Oscar al “caer por las escaleras”: es un personaje de ficción

Lydia Tár, como señalamos, es un personaje al que dio vida la actriz Cate Blanchett para la cinta Tár, no es real . Todd Field, guionista y director de la película, ha contado en varias entrevistas cómo fue el proceso de creación del personaje de la directora de orquesta. A Variety le dijo que lo estuvo evocando durante más de una década. Y en una entrevista que ofreció a A.V. Club señaló que para esta película escribió “un guión original. Por alguna razón, que creo que es bastante fácil de imaginar, Cate Blanchett apareció un día en mi mesa y no quiso irse. Así que no podía pensar en este personaje de otra forma que no fuera ella”.