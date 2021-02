¿Los recuperados del covid-19 no deben usar mascarillas porque ya no contagian el virus?

¿Es cierto que un paciente recuperado del coronavirus ya no contagia y, por tanto, no debe usar tapabocas? Esta es una afirmación engañosa del presidente de México:la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) coinciden en que quienes se recuperan del covid-19 SÍ deben seguir usando mascarilla para evitar reinfecciones (volverse a infectar) y por cuidado a los demás.

En su declaración, López Obrador no precisó cuáles médicos son los que plantean que ya no contagia. Ese 8 de febrero, el mandatario cumplía 15 días de haber anunciado su infección por coronavirus. El 5 de febrero, cuando informó del resultado negativo de la prueba, habían pasado 12 días desde el anuncio del contagio. El presidente mexicano dentro del plazo que indica la OMS y los CDC para terminar el aislamiento, pero todavía no hay evidencias, en estudios firmes, sobre cuánto es el tiempo en el que un paciente recuperado del covid-19 deja de ser “contagioso”, básicamente porque no se ha determinado el criterio sobre la posibilidad de reinfección y porque está todavía en revisión cuál es el riesgo de transmisión después de que el paciente deja de presentar síntomas , esto es: haber pasado 24 horas sin fiebre y que mejoren otros indicadores de la infección, como por ejemplo, la pérdida del gusto o el olfato, lo cual puede tardar semanas o meses.

Hay que seguir usando mascarilla

La OMS , los CDC y Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU y la principal cara de la lucha contra el coronavirus en el país, coinciden en que quienes se curan del covid-19 SÍ deben seguir usando la mascarilla.

Maria Van Kerkhove , miembro del comité de emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (SRI) - un grupo de 196 países miembros de la OMS que trabaja en la seguridad sanitaria mundial- recalcó en su intervención del 23 de diciembre de 2020, en el podcast de la OMS “Inmunidad después de la recuperación de COVID-19” , que luego de superar la enfermedad es importante continuar con las precauciones como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

“Es importante que todos se sigan adhiriendo a las medidas de salud pública que se describen en las áreas donde viven. Parte de esto es realmente una muestra de solidaridad con todos los demás que están pasando por este momento difícil, pero no sabemos cuánto dura la respuesta inmune. Por eso, es importante que sigamos practicando el distanciamiento físico, sigamos asegurándonos de tener las manos limpias, usemos agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol, usemos una mascarilla donde corresponda y tomemos todas las precauciones que se describen en las áreas donde vivimos y donde trabajamos”, detalla.

Por su parte, Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente Joe Biden, su consejero para el covid-19 y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se refirió en el programa Al Punto de Univision de Jorge Ramos - que se transmitió el 14 de febrero de 2021- a la negativa del presidente López Obrador de usar las mascarilla. Fauci dijo: “Las máscaras son [se usan] por dos razones: la primera, para evitar que infectes a otra persona si tienes el virus, y dos, para cuidarte de contagios. No se sabe la duración de la protección que podría tener una persona sobre la base de su infección previa. Así que lo apropiado es que todo el mundo debe llevar un tapabocas”, dijo Fauci. (Esta es una traducción al español de su declaración).

“Mejor ir a lo seguro”, afirmó, por su parte, Mark Rupp a The Washington Post. Rupp es jefe de la división de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. “Hasta que sepamos más sobre cuán duradera es la respuesta inmune de las personas y si han tenido una respuesta inmune, lo mejor para ellos sería continuar practicando el distanciamiento y continuar usando una mascarilla”, agregó.

¿Cuánto tiempo podemos seguir contagiando después de la infección?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y tres días adicionales sin síntomas para concluir el aislamiento de pacientes con covid-19 y un mínimo de 10 días después de la prueba positiva en el caso de pacientes asintomáticos con coronavirus. Esta es una actualización del 17 de junio de 2020 de los criterios de la OMS para levantar el aislamiento de personas contagiadas.

La OMS indica que a los días de aislamiento para los pacientes infectados que desarrollan la enfermedad de covid-19 se deben sumar tres días adicionales sin síntomas. Por ejemplo, si un paciente tuvo síntomas durante dos días, entonces el paciente podría salir del aislamiento después de 13 días (10 días, el plazo mínimo indicado, más tres) desde la fecha de inicio de los síntomas; para un paciente con síntomas durante 14 días, el paciente puede ser dado de alta 17 días (14+3) después de la fecha de inicio de los síntomas; para un paciente con síntomas durante 30 días, el paciente puede ser dado de alta 33 días (30 + 3) después del inicio de los síntomas.

Además, la OMS advierte que es probable que el riesgo de transmisión después de que los pacientes no presenten síntomas sea mínimo, pero “no se puede descartar por completo”.

En Estados Unidos, el tiempo para que los pacientes concluyan su aislamiento va desde los 10 días desde el inicio de los síntomas hasta 20 días después, en los casos graves, según los CDC .

Entonces, bajo el criterio de ambas instituciones, el tiempo en que un paciente debe estar aislado del contacto con otros para evitar contagios iría entre los 10 días después de que inician los síntomas y los 20 días, en los casos graves, pero también pueden pasar de los 30 días si los síntomas persisten durante más tiempo.

No hay precisión de cuándo comenzó el presidente de México a padecer los síntomas. El presidente mexicano no estuvo grave, solo presentó síntomas leves, según los reportes oficiales que emitió Hugo López Gatell, subsecretario de salud de México, en sustitución del médico tratante de AMLO, el doctor Jorge Alcocer.

Pero, insistimos: todavía está en revisión cuál es el riesgo de transmisión después de que un paciente con el coronavirus deja de presentar síntomas. “Aunque es probable que el riesgo de transmisión después de la resolución de los síntomas sea mínimo según lo que se conoce actualmente, no se puede descartar por completo”, advierte un informe de la OMS, que detalla que, ante la evolución de la pandemia, se siguen haciendo estudios para validar este enfoque aún más, y por tanto lo actualizarán en la medida en la que haya más información disponible.

¿Cuánto dura la inmunidad después de la infección del virus?

Todavía se conoce poco sobre la inmunidad que queda en los pacientes que superan la infección del coronavirus y sobre cuánta es la probabilidad de una reinfección.

No hay, por los momentos, un criterio unificado sobre el tiempo que puede durar la inmunidad en alguien que superó el coronavirus. Según la sección de preguntas y respuestas sobre el tema de la Universidad Johns Hopkins, la infección puede conferir “cierta inmunidad”.

Los estudios científicos muestran resultados diversos: un grupo de investigadores de la Universidad de Washington encontró que hubo pacientes que mostraron anticuerpos asociados a la inmunidad contra el virus hasta tres meses después del contagio, en un estudio publicado el 15 de agosto de 2020; el 16 de noviembre de 2020 se publicó un estudio de científicos del Centro de Investigación de Vacunas y Enfermedades Infecciosas, Instituto de Inmunología de La Jolla (California)y el Departamento de Medicina de la Universidad de California, entre otros, que habla de pacientes que tenían todavía células inmunitarias (las que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades) protectoras contra el coronavirus seis meses después de la infección ; y, más recientemente, el 12 de noviembre de 2020 otro estudio en la revista Nature, de investigadores del departamento de medicina II de la Universidad de Freiburg (Alemania), apunta a que los recuperados tienen células inmunes, “potencialmente importantes de la protección inmunitaria en la infección leve por SARS-CoV-2 (coronavirus)”.

¿Y la reinfección?

¿Existe la posibilidad de reinfección? Sí, aunque los casos, hasta el momento, son muy pocos. En el mundo, el primer caso se registró en agosto de 2020, un hombre de 33 años en Hong Kong que se reinfectó más de cuatro meses después del cuadro inicial (lo había padecido en marzo de 2020) . En Estados Unidos, el primer caso de reinfección ocurrió en junio de 2020, un hombre de 25 años, en Nevada; había dado positivo la primera vez en marzo con algunos síntomas y la segunda vez presentó síntomas más graves.

Los CDC califican las reinfecciones como poco frecuentes : “Teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de otros virus similares, es de esperar que surjan casos de reinfección. Todavía seguimos aprendiendo acerca del COVID-19.”, dice el documento“ Reinfección por covid-19 ”, actualizado el 27 de octubre de 2020.

No hay todavía bases científicas que definan por qué se puede producir la reinfección; de hecho, los CDC esperan que los estudios que se están haciendo al respecto puedan responder “qué probabilidad de reinfección existe, con qué frecuencia se producen las reinfecciones, cuánto tiempo después de la primera infección puede producirse la reinfección, la gravedad de los casos de reinfección, quiénes podrían correr mayor riesgo de reinfección, qué significa la reinfección en relación con la inmunidad de una persona, si una persona puede propagar el covid-19 a otras personas cuando se reinfecta”.

Mascarillas no, mascarillas sí

El presidente López Obrador se resiste a usar el tapabocas y a decretar su uso obligatorio en México. El Informador.mx de Jalisco contabilizó que desde abril de 2020 y hasta el anuncio de su contagio el 24 de enero de 2021, el mandatario desestimó el uso de las mascarillas en 10 oportunidades. En su regreso a funciones, el 8 de febrero de 2021, el presidente mexicano lo reiteró, cuando un periodista le preguntó si iba a hacer obligatorias las mascarillas en el país. López Obrador respondió que en México no hay autoritarismo. “ Está prohibido prohibir , todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad”, agregó.

Los gobernadores de los estados de México tienen criterios distintos en cuanto al uso del tapabocas. En El Detector contabilizamos, con información oficial en las páginas web de las gobernaciones, congresos estadales y gacetas oficiales, que solamente seis de los 32 estados que tiene el país no obligan a los ciudadanos a usar tapabocas salvo en el transporte público y comercios; el resto exige el cubrebocas en esos dos lugares, pero también en otros espacios públicos.

En Ciudad de México, la capital del país, no es obligatorio el uso del tapabocas salvo en el transporte público y comercios; la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invita y pide colaboración a los ciudadanos a usar el cubrebocas . Pero en otras partes del país hay medidas extremas, como la que implementó el estado de Nuevo León el 11 de febrero de 2021, que impone multas de hasta 2,000 pesos [aproximadamente 100 dólares], trabajo comunitario o cárcel por hasta 36 horas para quienes incumplan la medida obligatoria del uso del tapabocas.

En Estados Unidos, entre sus primeras medidas, Joe Biden firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2021, que establece el uso obligatorio de cubrebocas en edificios federales. Biden también retó a los estadounidenses a usar mascarillas por 100 días . En la primera etapa de la pandemia en Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, el uso del tapabocas no era obligatorio .

Para este 10 de febrero de 2021, 35 de los 50 estados, más DC y Puerto Rico exigían en el uso de tapabocas en lugares públicos, según AARP, una organización independiente que se dedica a capacitar a las personas mayores de 50 años y a su vez es una organización de bienestar social. Tiene 38 millones de miembros en todo Estados Unidos.

Conclusión:

Es engañosa la afirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que dijo: “No [usaré el cubrebocas], no. Ahora, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya, este, no contagio”. Aunque un paciente, como lo fue el presidente de México, haya superado la infección del coronavirus, instituciones como los CDC y la OMS recomiendan que SÍ se debe seguir usando mascarillas y mantener las otras normas básicas de prevención: distanciamiento social y lavado de manos con agua y jabón. No hay, por los momentos, un criterio unificado sobre cuánto podría durar la inmunidad en alguien que superó el covid-19.

Además, no hay evidencias científicas firmes sobre cuándo deja de ser contagiosa una persona infectada por el nuevo coronavirus. La OMS estableció un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas para concluir el aislamiento de una persona infectada por el coronavirus, mientras que los CDC estiman ese plazo entre 10 días desde el inicio de los síntomas hasta 20 días después, en casos graves. Y, según la OMS, es probable que el riesgo de transmisión después de que los pacientes no presenten síntomas sea mínimo, pero “no se puede descartar por completo” y la OMS advierte que, ante la evolución de la pandemia, se siguen haciendo estudios para validar este enfoque.

Cuando López Obrador anunció que ya no contagiaba y que, por tanto, no usaría la mascarilla, el 8 de febrero de 2021, habían transcurrido 15 días desde que él mismo informara que había dado positivo al virus, el 24 de enero de 2021. Y hasta que anunció que su prueba del coronavirus había dado negativa, habían pasado 12 días. AMLO no presentó gravedad en el covid-19, según informes del subsecretario de salud de México, Hugo López Gatell.

