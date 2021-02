AMLO reaparece en la 'mañanera', dos semanas después de haber anunciado su contagio con coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes en su habitual conferencia de prensa mañanera, dos semanas después de haber anunciado su contagio de coronavirus.

"Vamos a iniciar la semana, primero agradecerle a todos los mexicanos que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de covid, afortunadamente salí adelante", dijo AMLO, acrónimo con el que se le conoce al mandatario, tan pronto se paró frente al podio. "Aquí estamos para continuar luchando", agregó.

AMLO había anunciado el jueves pasado –en un video de YouTube– que había arrojado negativo a una prueba para detectar el virus.

Ello en medio de críticas de opositores, que reclamaron poca información oficial sobre la salud del presidente, incluyendo por parte de su médico de cabecera durante estos días y secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Hasta el momento, se desconoce cómo se pudo haber contagiado AMLO ni el día exacto en el que sintió los primeros síntomas. El principal epidemiólogo del país, Hugo López-Gatell, argumentó en días pasados que la información clínica de AMLO era privada y describió su contagio como "leve" con "síntomas mínimos" en los que habría sufrido fiebre.

"¿Que por qué me enfermé? Porque no me vacuné (...) Me contagié porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó", dijo durante su conferencia.



Durante su enfermedad, medios reportaron que López Obrador debió ser hospitalizado, pero ello fue desmentido oficialmente. AMLO habría convalecido dentro del Palacio Nacional, de acuerdo con lo dicho por las autoridades.

Sí se sabe que desde inicios de la pandemia, el mandatario ha sido reacio a mostrarse usando una mascarilla, mientras el virus se propaga aceleradamente en México, uno de los países más afectados con cerca de 2 millones de infectados y sobre 166,000 decesos por covid-19.

De hecho, este lunes se le preguntó si su gobierno haría obligatorio el uso de mascarillas. "No deja de politizarse el covid, nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país (...) Esto como es natural provoca resistencia, los que no quieren que haya cambios (...) se oponen a la transformación", respondió él evadiendo una respuesta desde un punto de vista sanitario.

"En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad", sostuvo cuando se le volvió a preguntar sobre el posible uso obligatorio de la mascarilla. Cubrirse parte del rostro con una mascarilla ha sido una de las principales recomendaciones de las autoridades de salud del mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

