Lo que sabemos sobre la transmisión de la viruela del mono a través de la lactancia materna

Lo que sabemos a la fecha de esta verificación es que no hay pruebas de que la viruela del mono se transmita de personas que amamantan a bebés a través de la lactancia, ya que no hay estudios que lo confirmen. Que el virus esté presente en fluidos o líquidos corporales como la leche materna no significa que este sea un mecanismo de contagio, explicó el virólogo José Esparza. Pero como el virus se transmite por contacto directo con personas infectadas (piel con piel, por ejemplo) o con objetos manipulados por ellas, los CDC sí recomiendan que una persona que ha desarrollado la viruela del mono suspenda la lactancia hasta que la haya superado. Pero suspender la alimentación de los bebés por amamantamiento es una decisión que debe tomarse entre madres y padres y médicos tratantes según las circunstancias de cada caso, de acuerdo con las autoridades sanitarias y los expertos, pues, si las madres -por razones socioeconómicas- no tienen cómo proveer la alimentación con biberones de fórmula infantil, los beneficios de la lactancia, por los aportes nutricionales e inmunológicos que brinda naturalmente, superan el riesgo de contagio.